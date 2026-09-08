"반칙을 당해도 상대선수에게 사과" 처음 본 '기계적인' 북한 축구 스타일에 화들짝 놀란 폴란드 기자…"모든 이들에게 인사를 하더라"[U-20 女월드컵]

[스포츠조선 윤진만 기자]월드컵 무대에 나선 북한 선수들이 특유의 기계적인 모습으로 현지 취재진의 눈길을 사로잡았다.
폴란드 매체 '스포르트' 소속 기자 겸 해설자인 다비드 스므차크는 7일(이하 한국시각) 폴란드 우치의 스타디온 미에스키에서 열린 북한 20세이하(U-20) 여자 축구대표팀과 포르투갈 U-20 여자팀과의 2026년 국제축구연맹(FIFA) U-20 여자월드컵 조별리그 경기를 현장에서 취재했다.
스므차크 기자는 북한의 2대0 승리로 끝난 경기를 마치고 북한 선수들의 남다른 행동에 주목했다. 그는 "북한은 2대0으로 승리했지만, 더 큰 점수차로 승리할 수도 있었다"며 "선수들은 경기 후 감독에게, 심판에게, 팬들에게 끊임없이 인사를 했다"라고 말했다. 관중석에는 특유의 흰 모자를 쓰고 인공기를 손에 든 채 선수들을 응원하는 북한 응원단의 모습이 포착됐다.
"경기 중에도 그들의 행동은 인상적이었다. 예컨대, 득점 직후 골을 넣은 선수가 벤치로 달려가 감독과 포옹하고, 벤치에 있는 선수들은 줄지어 서서 골을 넣은 선수와 하이파이브를 나눴다. 모든 게 계획된 행동처럼 보였다. 즉흥적인 모습은 전혀 없었다"라고 놀라움을 표했다.
스므차크 기자는 "게다가 심판에게 항의하거나 이의를 제기하는 일, 불평불만을 쏟아내는 일도 없었다. 논란이 되거나 북한에 불리한 판정일지라도 100% 수용했다. 반칙을 하거나 속임수를 쓰는 모습도 전혀 없었다. 여러 번 반칙을 당해도 도리어 상대 선수에게 사과했다"라고 말했다.
북한은 이번 E조 1차전에서 전반 25분 강유미의 선제골로 전반을 1-0으로 앞선 채 마쳤다. 강유민은 후반 5분 문전 앞 혼전 상황에서 헤더로 추가골을 갈랐다. 슈팅수 18대5로 상대를 압도한 북한은 결국 2대0 스코어로 서전을 승리로 장식했다.
북한은 포르투갈, 콜롬비아, 코스타리카와 같은 조에 속했다.
북한은 이 대회 최강자다. 지난 2024년 콜롬비아에서 열린 U-20 여자월드컵에서 7전 전승으로 퍼펙트 우승을 차지했다. 2006년 러시아대회, 2016년 파푸아뉴기니대회에 이어 통산 3번째 우승이었다. 2024년 우즈베키스탄에서 열린 U-20 여자아시안컵에서도 4강에서 한국을, 결승에서 일본을 꺾고 우승했다.
이번 월드컵에는 대한민국도 출전 중이다. 박윤정 감독이 이끄는 여자 U-20 대표팀은 지난 6일 프랑스와의 조별리그 C조 1차전에서 1대1로 비겼다. 9일 가나를 상대로 첫 승을 다시 노린다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com