"반칙을 당해도 상대선수에게 사과" 처음 본 '기계적인' 북한 축구 스타일에 화들짝 놀란 폴란드 기자…"모든 이들에게 인사를 하더라"[U-20 女월드컵]

출처=FIFA SNS 캡쳐

출처=스포르트 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]월드컵 무대에 나선 북한 선수들이 특유의 기계적인 모습으로 현지 취재진의 눈길을 사로잡았다.

폴란드 매체 '스포르트' 소속 기자 겸 해설자인 다비드 스므차크는 7일(이하 한국시각) 폴란드 우치의 스타디온 미에스키에서 열린 북한 20세이하(U-20) 여자 축구대표팀과 포르투갈 U-20 여자팀과의 2026년 국제축구연맹(FIFA) U-20 여자월드컵 조별리그 경기를 현장에서 취재했다.

스므차크 기자는 북한의 2대0 승리로 끝난 경기를 마치고 북한 선수들의 남다른 행동에 주목했다. 그는 "북한은 2대0으로 승리했지만, 더 큰 점수차로 승리할 수도 있었다"며 "선수들은 경기 후 감독에게, 심판에게, 팬들에게 끊임없이 인사를 했다"라고 말했다. 관중석에는 특유의 흰 모자를 쓰고 인공기를 손에 든 채 선수들을 응원하는 북한 응원단의 모습이 포착됐다.

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출처=스포르트 SNS 캡쳐

"경기 중에도 그들의 행동은 인상적이었다. 예컨대, 득점 직후 골을 넣은 선수가 벤치로 달려가 감독과 포옹하고, 벤치에 있는 선수들은 줄지어 서서 골을 넣은 선수와 하이파이브를 나눴다. 모든 게 계획된 행동처럼 보였다. 즉흥적인 모습은 전혀 없었다"라고 놀라움을 표했다.

스므차크 기자는 "게다가 심판에게 항의하거나 이의를 제기하는 일, 불평불만을 쏟아내는 일도 없었다. 논란이 되거나 북한에 불리한 판정일지라도 100% 수용했다. 반칙을 하거나 속임수를 쓰는 모습도 전혀 없었다. 여러 번 반칙을 당해도 도리어 상대 선수에게 사과했다"라고 말했다.

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북한은 이번 E조 1차전에서 전반 25분 강유미의 선제골로 전반을 1-0으로 앞선 채 마쳤다. 강유민은 후반 5분 문전 앞 혼전 상황에서 헤더로 추가골을 갈랐다. 슈팅수 18대5로 상대를 압도한 북한은 결국 2대0 스코어로 서전을 승리로 장식했다.

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북한은 포르투갈, 콜롬비아, 코스타리카와 같은 조에 속했다.

출처=FIFA SNS 캡쳐

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북한은 이 대회 최강자다. 지난 2024년 콜롬비아에서 열린 U-20 여자월드컵에서 7전 전승으로 퍼펙트 우승을 차지했다. 2006년 러시아대회, 2016년 파푸아뉴기니대회에 이어 통산 3번째 우승이었다. 2024년 우즈베키스탄에서 열린 U-20 여자아시안컵에서도 4강에서 한국을, 결승에서 일본을 꺾고 우승했다.

이번 월드컵에는 대한민국도 출전 중이다. 박윤정 감독이 이끄는 여자 U-20 대표팀은 지난 6일 프랑스와의 조별리그 C조 1차전에서 1대1로 비겼다. 9일 가나를 상대로 첫 승을 다시 노린다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com