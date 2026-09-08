과르디올라-엔리케 넘었다! 로드리 더한 플릭의 바르셀로나, 완벽한 경기력...구단 역사상 첫 4경기 최고 성적

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[스포츠조선 박찬준 기자]한지 플릭의 바르셀로나가 새로운 역사를 썼다.

플릭 감독이 이끄는 팀은 6일(한국시각) 스페인 발렌시아 메스타야에서 열린 발렌시아와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 4라운드 원정경기에서 5대0 쾌승을 따냈다. 엘체(5대0 승), 아틀레틱(2대0 승), 라요 바예카노(5대2 승)에 이어 4경기 연속 다득점 전승을 따낸 바르셀로나는 승점 12점으로 선두 자리를 공고히 다졌다. 같은 라운드에서 레알 베티스(0대1 패)에 시즌 첫 패를 당한 3위 레알 마드리드(3승1패·승점 9)와의 승점차는 3점으로 벌어졌다. 돌풍팀인 2위 데포르티보 알라베스(3승1무·승점 10)와는 2점차다.

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바르셀로나는 발렌시아전에서 막강한 전력을 유감없이 발휘했다. 플릭 감독은 라민 야말, 하피냐, 앤서니 고든 스리톱에 페르민 로페스, 페드리, 로드리로 미드필더진을 구축했다. 에릭 가르시아, 파우 쿠바르시, 제라드 마르틴, 차비 에스파르트가 포백에 늘어섰고, 조안 가르시아가 골문을 지켰다. 대승의 지름길, 이른 선제골이 터진 시점은 전반 6분이었다. 로페스가 상대 진영 우측에서 수비 뒷공간을 파고드는 야말을 향해 절묘한 칩 패스를 찔렀고, 야말이 상대 골키퍼 키를 넘기는 감각적인 논스톱 슈팅으로 골망을 흔들었다.

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기선을 제압한 바르셀로나는 전반 22분 로페스의 골로 달아났다. 로페스가 페널티 박스 안 우측 대각선 지점에서 때린 왼발 슈팅이 그대로 골망에 빨려들어갔다. 여기서 끝이 아니었다. 후반엔 공격력이 더 매서웠다. 후반 5분 로페스의 패스를 받은 하피냐가 세번째 골을 넣었고, 스페인 월드컵 우승 주역인 다니 올모와 페드리가 후반 34분 네번째 골을 합작했다. 야말은 후반 39분 올모의 패스를 받아 멀티골이자 팀의 다섯번째 골을 꽂았다. 바르셀로나는 슈팅수는 25대2를 기록할 정도로 압도적인 모습을 보였다.

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바르셀로나는 경기당 평균 4골이 넘는 17골을 기록했다. 하피냐가 6골로 득점 단독 선두를 달리고 있고, 야말과 로페스가 4골로 공동 3위에 랭크했다. 지난 월드컵을 앞두고 스페인의 최종 엔트리에서 낙마하는 아픔을 겪은 로페스는 초반 4경기에서 4골 2도움을 폭발하는 놀라운 활약을 펼치며 '인생 시즌'에 대한 기대감을 키우고 있다. 지난 여름 뉴캐슬에서 바르셀로나로 이적한 고든은 어시스트 4개로 도움 부문 1위를 달리며 도우미 역할을 톡톡히 하고 있고, 맨시티에서 데려온 로드리는 세계 최고의 수비형 미드필더답게 팀에 압도적인 안정감을 불어넣고 있다.

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바르셀로나는 이같은 경기력을 앞세워 구단 역사상 최고의 출발을 만들어냈다. 이전까지 1929~1930시즌, 2009~2010시즌, 2014~2015시즌 첫 4경기에서 승점 12점, 골득실 +11을 기록했는데, 올 시즌에는 그보다 앞선 승점 12점, 골득실 +15를 기록 중이다. 스페인 프리메라리가 전체로 넓히면 1987~1988시즌 승점 12점, 골득실 +20일 기록한 레알 마드리드 다음이다.

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2009~2010시즌에는 펩 과르디올라 감독이 이끌었고, 2014~2015시즌은 루이스 엔리케의 그 유명한 트레블 시즌이었다. 플릭 감독은 이 두 명장을 뛰어넘었다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com