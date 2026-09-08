'선두 수원과의 숙명의 일전' 김도균 감독의 총동원령 "서울E 팬들, 12일 오후 4시30분 목동으로 집결해 주십시오!"

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[스포츠조선 박찬준 기자]"서울 이랜드 팬들, 12일 오후 4시30분 목동으로 집결해 주십시오!"

김도균 서울E 감독이 '총동원령'을 내렸다. 서울E는 12일 오후 4시30분 목동종합운동장에서 수원 삼성과 '하나은행 K리그2 2026' 26라운드를 치른다. 서울E는 승점 45점(13승6무5패)으로 2위, 수원은 승점 50점(15승5무4패)으로 1위를 달리고 있다.

선두 싸움의 중요한 분수령이다. 양 팀 모두 최근 무서운 상승세를 타고 있다. 서울E는 9경기 무패(5승4무)를 달리고 있다. 월드컵 휴식기 이후 치른 경기에서 단 1경기도 패하지 않았다. 파주 프런티어와 성남FC를 상대로 잘하고도 연이어 1대1 무승부에 그치며 주춤하는 듯 했지만, 충북청주와의 25라운드(2대0)에서 완벽한 경기력으로 승리하며 다시 분위기를 올렸다.

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수원의 기세도 만만치 않다. 8경기(5승3무) 무패를 질주 중이다. 최근 3경기에서는 모두 승리했다. 공격력이 살아났다. 8경기 무패를 달리는 동안 16골을 몰아쳤다. 경기당 2골이다. 앞서 16경기에서 22골의 빈공에 시달렸던 것과 비교하면, 확연히 달라진 모습이다. 영혼까지 끌어모아 영입한 루이스는 두 경기 연속골, 그것도 모두 결승골로 장식하는 기염을 토하고 있다.

여기서 승리한 팀은 우승 경쟁에서 유리한 고지를 점령할 수 있다. 이제 시즌 종료까지 8경기 밖에 남지 않았다. 수원은 대세론에 힘을 실을 수 있고, 서울E는 역전 드라마를 꿈꿀 수 있다. 남은 시즌의 분위기를 좌우할 수 있는, 사실상의 결승전이나 다름 없는 한판 승부다.

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'1, 2위 빅뱅'에 벌써부터 열기가 뜨겁다. 열정적이기로 유명한 수원 서포터스이 먼저 화력을 과시했다. 원정석과 중립석, 5000석이 예매 오픈 7분도 되지 않아 매진됐다. 지난해 3월 수원전 이후 첫 원정석 매진이었다. 사실상 5000명의 수원 팬들이 목동에 운집한다는 이야기다. 매주 그랬던 것처럼 특유의 폭발적인 응원전을 준비 중이다.

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이같은 소식을 들은 김 감독은 서울E 팬들의 '맞불'을 부탁했다. 김 감독은 "수원전에 수원 서포터스 이상으로 많은 서울E 팬들이 찾아오셔서 큰 목소리를 내주셨으면 좋겠다"고 했다. 김 감독은 6일 수원월드컵경기장에서 펼쳐진 수원과 충남아산전을 직관했다. 이미 수원과의 맞대결을 통해 충분히 알고 있었지만, 수원 팬들의 엄청난 응원에 다시 한번 놀랐다. 반드시 잡아야 하는 경기인만큼 수원 서포터스에 맞설 팬들의 응원이 절실하다. 김 감독이 서울E 팬들에게 총동원령을 읍소한 배경이다.

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서울E 팬들도 조금씩 움직이고 있다. 8일 오전까지 8000여장의 표가 팔렸다. 지금과 같은 흐름이라면 2024년 전북 현대와의 승강 플레이오프 1차전에서 기록한 구단 역대 최다 관중인 1만3205명 경신도 기대해 볼만 하다.

김 감독은 자타공인 수원 킬러다. 수원FC 시절부터 강했다. 김 감독은 서울E 부임 후 5경기(리그 기준)를 내리 승리했지만, 올 시즌 개막전이었던 첫 맞대결(1대2 패)을 포함해 최근 2경기에서 모두 패했다. 설욕을 다짐하고 있다. 김 감독은 "수원의 흐름이 좋지만, 우리도 최근 경기력이 좋다. 팬들이 즐거워 하실만한 경기를 할 수 있을 것"이라고 했다. 과연 서울E 팬들은 김 감독의 총동원령에 화답할지, 이래저래 눈길이 가는 빅매치다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com