'EPL 괜히 떠났나' 바르셀로나 로드리, 이강인 친정팀 실력에 '깜놀→깊은 한숨…"정말 끔찍해. 대체 뭐하는 거야"

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[스포츠조선 윤진만 기자]'발롱도르' 로드리(바르셀로나)가 발렌시아 팀 수준에 놀라움을 표했다. 물론, 긍정적인 의미에서의 놀라움은 아니다.

로드리는 지난 6일(한국시각) 스페인 발렌시아 메스타야에서 열린 발렌시아와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 4라운드 원정경기에서 팀이 3-0으로 앞선 후반 17분 기립박수를 받으며 벤치로 물러났다.

벤치에 앉은 로드리는 옆에 앉은 파우 쿠바르시와 대화를 나눴다. 이 모습이 '엘 디아 데스푸에스' 카메라에 포착됐다.

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로드리는 바르셀로나에 일방적으로 끌려가는 발렌시아에 대해 "정말 약해, 약해 빠졌어, 정말 형편없어"라고 말했다. "끔찍해, 발렌시아가 작년에 어떻게 마무리했지?"라고 물었고, 유럽클럽대항전 진출에 아깝게 실패했다는 대답을 듣고는 황당하다는 표정을 지어보였다. "엉망이잖아. 후반전이 시작된지 얼마 안 됐는데, 하프라인도 못 넘잖아"라고 한숨을 내쉬었다.

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경기는 바르셀로나의 5대0 완승으로 끝났다. 라민 야말이 두 골을 넣었고, 하피냐, 페르민 로페스, 페드리가 한 골씩 보탰다. 점유율은 70대30(%), 슈팅수는 25대2였다.

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발렌시아는 이날 포함 리그 4경기에서 8골을 헌납하며 1무 3패 부진으로 최하위로 추락했다. 지난 2025~2026시즌엔 20개팀 중 9위를 했다.

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반면 바르셀로나는 4전 전승, 100% 승률을 자랑하며 선두로 치고 나서고 있다. 지난여름 맨시티에서 바르셀로나로 이적한 로드리는 팀 중원에 안정감을 불어넣고 있다. 바르셀로나는 4경기에서 17득점, 2실점을 기록 중이다.

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한지 플릭 바르셀로나 감독은 "로드리의 모든 플레이는 논리 정연하다. 경기장뿐 아니라 라커룸에서도 마찬가지다. 그는 진정한 리더다"라고 극찬을 아끼지 않았다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com