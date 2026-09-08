韓 축구 충격! '에이스의 상징' 7번 달았는데…2연속 교체 투입 설영우, 벤치 머물러 있는다 '아우크스부르크, 큰 변화 줄 이유 거의 없다'

사진=아우크스부르크 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]국가대표 수비수 설영우(아우크스부르크)가 벤치에 머물러 있다.

마누엘 바움 감독이 이끄는 아우크스부르크는 2026~2027시즌 독일 분데스리가 개막 두 경기를 모두 승리로 장식했다. 샬케(3대0)-프랑크푸르트(4대1)를 연달아 잡고 '깜짝' 1위로 올라섰다. 다만, 이 과정에서 '새 얼굴' 설영우의 자리는 없었다. 샬케전에선 경기 종료 직전 교체 투입됐고, 프랑크푸르트와의 경기에선 후반 37분 그라운드를 밟았다.

더 큰 문제는 한동안 기회를 기다려야 할 수도 있다는 점이다. 아우크스부르크의 소식을 주로 전하는 '아우크스부르크저널'은 7일(이하 한국시각) '바움 감독은 사실상 팀에 큰 변화를 줄 이유가 거의 없다. 아우크스부르크는 분데스리가 개막전에서 완승을 거두며 무실점을 기록했고, 여러 포지션에서 뛰어난 경기력을 보여주었다. 바움 감독이 이기는 팀은 절대 바꾸지 않는다는 원칙을 따른다면, 지난 경기와 동일한 포메이션을 사용하는 것이 타당해 보인다'고 보도했다.

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사진=아우크스부르크 구단 공식 계정 캡처

설영우는 최근 츠르베나 즈베즈다(세르비아)를 떠나 아우크스부르크로 이적했다. 이로써 설영우는 구자철 지동원 홍정호에 이어 아우크스부르크에서 뛰는 네 번째 한국인 선수가 됐다.

기대가 크다. 설영우는 '에이스의 상징' 등번호 7번을 달고 뛰게 됐다. 현지 언론에 따르면 즈베즈다가 받는 이적료는 옵션 포함 550만 유로 수준이다. 또한, 설영우가 아우크스부르크를 떠나 다른 팀으로 이적할 때 즈베즈다가 이적료의 10%를 받는 이른바 '셀온 옵션'이 계약에 포함된 것으로 전해진다. 다만, 뒤늦게 팀에 합류한 만큼 아직은 적응에 시간이 필요할 수 있다.

사진=아우크스부르크 구단 공식 계정 캡처

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한편, 1998년생 설영우는 유럽 진출 2년 만에 '5대 빅 리그' 입성에 성공했다. 설영우는 2024년 여름 이적 시장을 통해 울산 HD를 떠나 즈베즈다에 합류했다. 그는 2025~2026시즌 세르비아 수페르리가 31경기에서 2골-5도움을 기록했다. 즈베즈다의 9연속이자 37번째 우승에 힘을 보탰다. 특히 그는 파르티잔과의 세르비아 수페르리가 챔피언십 3라운드에서 쐐기골을 책임지며 팀의 조기우승 발판을 마련했다. 덕분에 두 시즌 연속 리그 베스트11에 이름을 올렸다. 설영우는 즈베즈다에서 공식 101경기에 출전해 8골을 넣었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com