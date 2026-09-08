손흥민 원조 '애착 인형', 프랑스 7부 리그 충격 입단…EPL 시절 '대환장' 브로맨스 과시했는데

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사진캡처=더선

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[스포츠조선 김성원 기자]비참하다. 토트넘 시절 손흥민의 동갑내기 절친이었던 서지 오리에가 프랑스 7부 리그 팀과 입단 협상 중이라 충격이다.

영국의 '더선'은 8일(한국시각) '토트넘 출신의 오리에가 프랑스 7부 리그 클럽에 합류하며 선수 생활의 나락으로 떨어질 위기에 처했다'고 보도했다. 오리에와 협상 중인 구단은 몽티니앙고헬이다. 오드프랑스 지역 리그에 속한 몽티니앙고헬은 지난 주말 라이벌인 비아슈-생-바스트에게 10골을 내주며 처참하게 패한 약체다.

코트디부아르 국가대표 출신인 오리에는 이곳이 사실상 고향이다. 그는 프랑스 리그1 랭스 유스 출신이다. 랭스에서 프로에 데뷔했다.

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'더선'은 '오리에의 계약은 이란축구협회 측의 서류 처리 지연으로 인해 차질을 빚고 있는 것으로 알려졌다. 하지만 오리에의 측근은 지역 신문인 '라 부아 뒤 노르'에 그가 곧 계약서에 서명할 것이라고 했다'고 전했다.

오른쪽 풀백인 오리에는 랭스에 이어 툴루즈, 파리생제르맹(PSG)를 거쳐 2017~2018시즌부터 4시즌 토트넘에서 활약했다. 그는 110경기에 출전해 8골을 터트렸다.

EPA연합뉴스

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이후 비야레알, 노팅엄 포레스트, 갈라타사라이에서 뛰었다. 지난 시즌에는 이란의 페르세폴리스 소속이었다. 그러나 B형 간염으로 그라운드를 떠났고, 올해 초 FA(자유계약선수)로 풀렸다.

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오리에는 재기발랄한 선수로 유명하다. 토트넘 시절 손흥민과 '유쾌한 장난'으로 찰떡궁합을 자랑했다. '톰과 제리'처럼 장난이 끊이지 않았다.

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토트넘을 떠난 후 적으로 만나서도 우정을 과시했다. 오리에의 노팅엄 시절 둘은 공격과 수비로 정면 충돌했다. 다만 잠깐의 시간만 생기면 잡담을 나눴다.

또 부상 상황에서 경기 재개되기를 기다리다 손흥민이 볼을 던져 오리에의 머리에 맞히기도 했다. '두더지 게임'에서 머리를 때리는 듯한 장면을 연상케 했다.

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오리에도 무심히 이 장난을 받아주었다. 손흥민과 오리에의 장난기와 케미에 팬들도 '폭풍 미소'로 화답했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com