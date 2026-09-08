'충격, 현존 축구 최고 연봉 감독은 유럽에 없다' 사우디 알 힐랄 사령탑 인자기 2600만유로 연봉킹 등극, 2위 이강인의 아틀레티코 시메오네..호날두와 손잡은 포스테코글루 6위 수직 상승

알 힐랄을 이끌고 있는 시모네 인자기 감독 캡처=알 힐랄 구단 SNS

축구 감독 연봉 순위 캡처=트리부나닷컴 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]현 시점에서 세계 축구 감독 중 가장 많은 연봉을 받고 있는 사령탑은 유럽이 아닌 중동에 위치하고 있다. 사우디아라비아 부자 클럽 알 힐랄의 지휘봉을 잡고 있는 이탈리아 출신 시모네 인자기 감독인 것으로 드러났다. 그의 연봉은 2600만유로인 것으로 알려졌다.

유럽 매체 트리부나닷컴이 8일(한국시각) 집계해 공개한 축구 감독 연봉 랭킹을 보면 이탈리아 인터 밀란 사령탑 출신 인자기 알 힐랄 감독이 현존 최고 연봉 축구 사령탑으로 드러났다. 2600만유로로 우리나라 돈으론 약 406억원이다. 사우디 축구리그에선 대개 공개되는 금액이 세금이 없는 순수 수령액이다.

PSG's Spanish headcoach Luis Enrique attends prior to the French Super Cup (Trophee des Champions) football match between RC Lens and Paris Saint-Germain (PSG) at the Stade Bollaert-Delelis in Lens, northern France on August 16, 2026. (Photo by GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

인자기 다음은 이강인의 소속 클럽 아틀레티코 마드리드를 10년 넘게 이끌고 있는 아르헨티나 출신 디에고 시메오네 감독이다. 그의 연봉은 2350만유로로 2위다. 이 금액은 세전 액수로 추정된다.

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그 뒤를 지난 시즌 아스널을 EPL 챔피언으로 이끈 미켈 아르테타 감독으로 1500만유로로 3위다. 4위는 레알 마드리드 사령탑으로 13년 만에 복귀한 조제 무리뉴 감독으로 1200만유로다. 트리부나닷컴은 지난 시즌까지 두 시즌 연속으로 파리생제르맹을 유럽챔피언스리그 정상으로 이끈 루이스 엔리케 감독의 연봉을 1200만유로로 보고 공동 4위에 올렸다. 하지만 이건 최근 엔리케 감독이 파리생제르맹 구단과 새로운 연장 계약과 동시에 연봉이 2000만유로로 인상된 걸 반영하지 못한 것으로 판단된다. 결국 엔리케 감독의 연봉 랭킹은 공동 4위가 아닌 3위로 보는 게 맞을 것이다.

Soccer Football - Saudi Pro League - Al Ittihad v Al Nassr - King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Saudi Arabia - September 5, 2026 Al Nassr coach Ange Postecoglou looks on REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

5위는 크리스티아누 호날두와 알 나스르에서 만난 호주 출신 엔제 포스테코글루 감독으로 연봉 1170만유로다. 6위부터는 올리브 글라스너 감독(1150만유로, 노팅엄), 사비 알론소 감독(1150만유로, 첼시), 루이스 스팔레티(1120만유로, 유벤투스), 엔조 마레스카(1000만유로, 맨체스터 시티), 가스페리니 감독(930만유로, 로마), 마시밀리아노 알레그리 감독(840만유로, 나폴리), 안도니 이라올라 감독(800만유로, 리버풀), 우나이 에메리 감독(800만유로, 애스턴 빌라), 로베르토 데 제르비 감독(800만유로, 토트넘), 한지 플릭 감독(750만유로, 바르셀로나) 순이다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com