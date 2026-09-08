"왜 받아먹질 못하니" 백승호 오른발 택배 두 번이나 '반송'한 버밍엄 캡틴…익숙한 6번 위치서 '첫 풀타임→최고 평점', 모레노에 '어필'

사진=백승호 SNS 캡처

출처=버밍엄시티 SNS

백승호, 울버햄튼전 히트맵. 출처=소파스코어

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 축구대표팀 미드필더 백승호(29·버밍엄시티)가 익숙한 자리로 돌아와 한층 나아진 경기력을 펼치며 내일을 기대케 했다.

백승호는 지난 6일(이하 한국시각) 영국 버밍엄 세인트앤드류스에서 열린 'EPL 강등팀' 울버햄튼과의 2026~2027시즌 잉글랜드 챔피언십(2부) 5라운드 홈경기에서 3경기만에 선발 기회를 받았다. 크리스 데이비스 버밍엄 감독은 지난 리그 두 경기에서 일본 출신 이와타 토모키와 존 솔리스로 중원 듀오를 구축했다. 솔리스가 이날 경기를 앞두고 10일짜리 부상을 당해 엔트리에서 빠지자, 백승호를 다시 이와타의 파트너로 기용했다. 개막 후 10번, 공격형 미드필더로 나선 백승호는 이날 6번 역할을 맡았다.

백승호는 데이비스 감독의 눈도장을 찍을 만한 퍼포먼스를 선보였다. 중원에선 기동성, 상대 진영에선 공격수 출신다운 창의성을 발휘했다. 특히, 오른발은 날카로웠다. 전반 3분 페르 로페스에게 '입장골'을 허용해 팀이 0-1로 끌려가던 전반 22분 코너킥 상황에서 골문 앞으로 정확히 공을 떨궜다. 주장 크리스토퍼 클라러가 높이 점프해 헤더로 연결했으나, 골대 우측으로 살짝 벗어났다. 2-2로 팽팽하던 후반 26분, 날카로운 프리킥으로 공을 클라러 이마 앞에 또 '배달'했다. 하지만 이번에도 클라러의 이마에 맞은 공이 골대를 살짝 벗어났다. 두번째 헤더의 기대득점(xG)은 0.23으로, 이날 버밍엄의 슈팅 중 가장 높았다. 심지어 전반 22분 1-1 동점골 장면에서 제이 스탠스필드의 발리슛 기대득점인 0.08보다 높았다. 그 정도로 결정적인 찬스였다.

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로이터연합뉴스

백승호는 빅찬스 메이킹 2개 포함 양 팀을 통틀어 가장 많은 키패스 3개를 기록했다. 패스 성공률은 90%(성공 36회)로, 안정적인 빌드업을 진두지휘하며 팀이 두 번이나 동점골을 넣는 데 기여했다. 버밍엄은 31분 '체코 국대' 라디슬라프 크레이치의 골로 다시 리드를 내줬으나, 5분 뒤 상대 자책골로 경기를 원점으로 되돌렸다.

수비 기여도도 높았다. 리커버리 6개, 지상경합 성공 3개, 태클 2개, 인터셉트 1개 등을 기록했다. 특히, 2-2 팽팽하던 후반 45분, 울버햄튼 레프트백 우고 부에노의 거침없는 돌파를 저지했다. 부에노는 버밍엄 진영 좌측에서 방향을 틀어 페널티 아크쪽을 파고들었다. 미드필더진이 뚫리면 어떤 상황이 펼쳐질지 예측할 수 없었다. 그때, 백승호가 왼발을 뻗어 공만 쏙 끊었다. 곧바로 역습에 나선 버밍엄은 아쉽게 역전골을 넣지 못했고, 경기는 2대2 무승부로 끝났다.

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이날 팀 동료의 부상으로 올 시즌 처음으로 수비형 미드필더로 나선 백승호는 올 시즌 처음으로 90분 풀타임을 뛰었다. 경기 평점은 올 시즌을 통틀어 가장 높은 7.0점(소파스코어)을 받았다. 일본 출신 이와타 버밍엄 지역지 '버밍엄 라이브'는 "백승호가 블루스(버밍엄 애칭) 미드필드에서 다시 자리를 잡을 것으로 보인다. 백승호는 울버햄튼전에서 향상된 모습을 보였고, 그의 세트피스는 몇 차례 정확한 마무리를 보여주었다"라고 호평했다. 오는 14일 9~10월 A매치 명단을 발표할 예정인 로베르트 모레노 대한민국 축구대표팀 임시감독에게도 어필할 만한 퍼포먼스였다.

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흐름을 탄 백승호는 10일 노리치시티 원정길에 오른다. 개막 후 5경기 연속 무패(1승4무)를 질주한 버밍엄은 승점 7점으로 10위에 위치했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com