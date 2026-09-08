김예건의 츠르베나 왜 이러나…서포터가 전범 추모 티포, UEFA 징계 가능성 '유력'

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 김예건이 뛰고 있는 츠르베나 즈베즈다 서포터스의 응원이 논란이 되고 있다.

영국 BBC는 8일(한국시각) '츠르베나 서포터스가 지난 7일 파르티잔과의 더비전을 앞두고 전범 라트코 믈라디치를 풍자한 티포를 펼쳤다'고 전했다. 믈라디치는 1995년 보스니아 전쟁 당시 스레브레니차 학살을 주도했다. 또 8000명 이상의 남성과 소년이 학살된 것으로 알려진 사라예보 포위 공격을 지휘하기도 했다. 국제형사재판소에서 전범으로 기소된 믈라디치는 보스니아 전쟁 후 16년 간 도피 생활을 이어가다 2011년 붙잡힌 뒤 종신형을 선고 받았고, 지난달 27일 UN에 의해 사망 소식이 전해졌다.

그런데 세르비아 극우를 중심으로 믈라디치 추모 열기가 커지고 있다. 세르비아 국기에 덮인 그의 관이 운구되자 베오그라드 시내에는 그를 추모하는 구호와 경례 등이 이어졌다. 이런 가운데 츠르베나 팬들까지 대형 티포로 믈라디치 추모 열기에 동참했다.

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유럽축구연맹(UEFA)이 이번 사건을 어떻게 바라볼 지가 관건이다. 츠르베나는 지난달 빅토리아 플젠(체코)과의 유로파리그 플레이오프 경기에서 팬들이 믈라디치 추모 걸개를 내걸어 UEFA로부터 9만유로(약 1억4023만원)의 벌금을 부과 받은 바 있다. UEFA가 정치적 구호나 걸개 등에 민감하게 반응해온 데다, 츠르베나가 앞서 전력이 있었던 만큼 가중처벌을 받을 가능성도 우려될 만한 상황이다.

츠르베나는 파르티잔과 함께 세르비아를 대표하는 팀이다. 2023년 황인범, 2024년 설영우가 뛴 바 있으며, 올해부턴 김예건이 계보를 이어가고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com