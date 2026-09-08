'韓 축구 미래' 배준호 청천벽력, 이런 취급까지 받아야 하나..."카디프 시티전 이후 AG 선수단 합류"→"누가 눈치채긴 할까?" 냉담 반응

사진=배준호 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]배준호에 대한 부정적인 여론이 등장했다.

영국의 센티넬은 7일(한국시각) '스토크 시티는 배준호가 2경기 결장 예정이다'고 보도했다.

센티넬은 '배준호는 카디프 원정 경기 이후 한국 U-23(23세 이하) 대표팀 합류를 위해 출국할 예정이다. 배준호와 스완지 시티의 엄지성은 목요일에 일본으로 건너가 아시안게임을 준비하는 대표팀에 합류한다. 선수들은 15일 나고야에서 카타르와의 조별리그 경기를 시작으로 9월 22일 사우디아라비아와 맞붙는다. 도요타에서 열리는 결승 진출이 목표다. 이는 배준호가 다음 주 왓퍼드 원정과 그 이후 셰필드 유나이티드와의 홈 경기에 출전하지 못하는 것을 의미한다'고 전했다.

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사진=배준호 SNS 캡처

이어 '배준호는 지난 노리치와의 경기에서 선발 출전해 1대0 승리에 일조했지만, 찰튼 애슬레틱과의 경기에선 교체 선수로 대기해 출전 기회를 얻지 못했다'고 덧붙였다. 일부 팬들은 배준호의 이탈 소식이 전해지자, 해당 기사에 "누가 눈치채긴 할까", "1군에 있어야 할 선수가 아니다"라며 부정적인 반응을 보였다.

배준호는 올여름 빅리그 이적 가능성이 등장하며 큰 관심을 모았다. 하지만 리옹의 재정적 여건, 스토크의 많은 이적료 요구 등이 맞물리며, 빅리그행이 이뤄지지 못했다. 스토크에서 보낸 3시즌을 준수한 기량을 선보이며 마쳤지만, 빅리그 이적이 불발되며 계약의 마지막 시즌인 올 시즌이 더 중요해졌다.

사진=대한축구?회

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하지만 올해 배준호를 둘러싼 스토크의 기류는 그다지 긍정적이지 않다. 이적 가능성 때문인지, 선발에서 제외되는 경우가 있었으며, 잭 맥글린 등 경쟁자도 팀에 합류했다. 영국 언론은 '스토크는 플레이메이커 또는 공격형 미드필더가 부족했다. 지난 시즌에는 배준호가 그 역할을 대부분 맡았지만, 로빈스 감독은 득점과 어시스트를 계속해서 강조해 왔다. 배준호에게 기회가 주어진다면 그 역할을 해내야 한다'고 지적했다.

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지난 경기인 찰튼전에서도 배준호는 선발 제외됐지만, 팀은 4대0 대승을 거뒀다. 스리백 전환 이후 배준호의 입지가 애매해진 상황, 출전 시간까지 줄어든다면 내년 여름 이적도 빅리그행을 장담하기 어렵다. 배준호로서는 아시안게임 활약도 더 중요해질 수밖에 없다. 팀 내에서 출전 시간이 부족하다면 병역 면제 등을 거머쥐며 도약의 조건을 스스로 마련하는 수밖에 없다. 배준호에게는 중요한 분기점이 될 시즌이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com