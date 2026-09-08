'악동' 조이 바튼 또 사고쳤다…이번엔 골프채 폭행 사건 "보석 기각, 연말까지 구금"

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] '그라운드의 악동' 조이 바튼이 또 사고를 쳤다.

영국 일간지 데일리메일은 8일(한국시각) '바튼이 지난 3월 머지사이드주의 한 골프장에서 51세 골퍼 케빈 린치에게 중상을 입힌 혐의로 기소됐다'고 전했다. 바튼은 린치와 클럽하우스에서 술을 마시다 그를 공격한 것으로 알려졌다. 린치는 눈 주변에 심각한 부상을 했으나, 다행히 실명은 피했다고.

데일리메일은 '리버풀 교도소에 수감 중인 바튼은 지난 7일 화상 심리에서 보석을 신청했지만, 판사로부터 기각됐다'며 '판사는 오는 12월 중순으로 예정된 예비 심리 전까지 그를 구금하도록 했다'고 설명했다.

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바튼은 2000년대 초반 잉글랜드 프리미어리그를 대표하는 수비형 미드필더 중 한 명이었다. 2002년 맨체스터시티에서 프로 데뷔 이후 몸을 사리지 않는 투지 넘치는 플레이로 팬들의 사랑을 받았다. 그러나 수시로 상대 선수 뿐만 아니라 동료와 다툼을 벌이고 심지어 폭행하면서 구설수를 이어갔다. 뉴캐슬 유나이티드 이적 후에는 경기 도중 자신을 놀린 상대 선수의 배를 주먹으로 때려 퇴장 당했고, 해외 투어 기간 중 상대팀 팬과 싸움을 벌이는 등 거친 성미를 주체하지 못했다. 경기장 바깥에서도 크고 작은 다툼을 벌였고, SNS로 상대 선수, 팬들과 설전을 벌이는 등 '마이웨이'를 이어갔다.

올랭피크 마르세유 임대를 거쳐 번리, 레인저스에서 뛰었던 바튼은 2017년 현역 은퇴 후 플릿우드 타운 감독으로 지도자 생활을 시작했다. 그러나 경기장 터널에서 상대 감독을 폭행했다는 의혹을 받는 등 현역시절 못지 않은 문제를 이어갔다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com