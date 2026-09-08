"인질이야, 표정이 왜 이래" 이강인 옆에서 분위기 다 망친 장본인, UCL 프로필에도 팬 분노 폭발

사진캡처=더선

아틀레티모 마드리드 SNS

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[스포츠조선 김성원 기자]아틀레티코 마드리드 탈출에 실패한 훌리안 알바레즈의 프로필 사진이 화제다.

영국의 '더선'은 8일(이하 한국시각) '알바레즈는 이적 시장이 마감되기 전 바르셀로나로의 이적이라는 꿈을 이루지 못했고, 여전히 분개하고 있는 듯하다'며 '아틀레티코 마드리드의 공식 챔피언스리그 사진 촬영 현장에서 보인 그의 표정을 보면, 아직 그 충격에서 완전히 벗어나지 못한 것 같다'고 전했다.

아틀레티코 마드리드는 10일 오전 4시 영국 리버풀의 안필드에서 리버풀과 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 1차전을 치른다. 알바레즈의 새 시즌 첫 선발 출격이 예상된다.

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아픔이 컸다. 알바레즈는 여름이적시장을 통해 바르셀로나 이적을 강력하게 희망했다. 바르셀로나도 이적료 1억유로를 제시했다. 하지만 아틀레티코 마드리드가 매각을 거부했다.

줄다리기가 마지막까지 이어졌지만 알바레즈는 결국 스페인의 수도 마드리드에 남았다. 그는 아틀레티코 마드리드와 2030년 6월까지 계약돼 있다. 바이아웃 금액은 무려 5억유로다.

AFP 연합뉴스

EPA 연합뉴스

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'더선'은 '알바레즈는 아틀레티코의 트레이드마크인 빨간색과 흰색 홈 유니폼을 입고 사진 촬영에 임하면서 억지로 미소를 지으려 애썼다. 팬들은 SNS를 통해 알바레즈를 조롱했다'고 했다.

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팬들은 '인질 사진', '훌리안, 고통을 숨겨라', '그의 인생에는 웃을 일이 하나도 없겠구나', '아틀레티즈카반의 죄수' 등의 글을 남겼다. 반면 이강인의 프로필 사진은 아틀레티코 마드리드를 향한 애정이 넘칠 정도로 강렬했다.

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아틀레티코 마드리드 팬들은 떠나려던 알바레즈에게 등을 돌렸다. 홈에서는 야유가 쏟아졌고, 심지어 원정에서도 조롱이 등장했다.

알바레즈는 5일 아틀레틱 클루브(빌바오)와의 원정경기에선 후반 14분 이강인 대신 교체 투입됐다. 하지만 존재감은 없었고, 아틀레티코 마드리드는 0대3으로 완패했다. 시즌 첫 패전이었다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com