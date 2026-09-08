이강인 대통곡! '파격 결단' 시메오네 감독과 결별 현실화…AT 마드리드 차기 감독으로 루이스 정조준

이강인(오른쪽)과 디에고 시메오네 감독. 사진=아틀레티코 유니버스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]아틀레티코 마드리드가 디에고 시메오네 감독과 결별을 준비하고 있다. 이강인에게는 한 시즌만에 새로운 전술 체계에 적응해야 하는 과제가 생겼다.

스페인 피차헤스는 8일(한국시각) '아틀레티코는 필리페 루이스 AS 모나코 감독을 다음 시즌부터 팀의 지휘봉을 맡길 가장 유력한 선택지로 정했다'며 '이는 아틀레티코의 미래에 중요한 변화를 가져올 수 있는 움직임이다'고 보도했다.

아틀레티코는 시메오네 감독의 후임을 찾기 시작했다고 한다. 시메오네의 계약은 이번 시즌 종료 후 만료될 예정이며, 최근 라리가에서 아틀레티코가 아틀레틱 클루브에 패한 것도 영향을 미쳤다.

Advertisement

필리페 루이스. 사진=플라멩구

루이스 감독은 프로 선수 생활을 은퇴한 뒤 플라멩구 유소년팀에서 지도자 경력을 시작했다. 이후 플라멩구의 1군 감독 자리까지 올라섰다. 플라멩구에서 그는 많은 트로피를 들어 올리며 성공적인 지도자 생활을 시작했다. 그리고 2026~2027시즌 시작과 함께 프랑스 리그1의 AS 모나코 지휘봉을 잡았다. 모나코는 현재 프랑스 리그 선두를 달리고 있다. 개막 후 3경기에서 3승, 승점 9점을 기록하며 전승을 거뒀다. 루이스는 리그1의 강호 파리생제르망(PSG)을 상대로 승리를 거두기도 했다.

매체는 '아틀레티코는 루이스를 내년 6월 시메오네의 후임 후보로 고려하고 있다'며 '수뇌부의 이번 계획은 시메오네와의 계약 만료 시점을 고려한 것이다. 시메오네의 계약은 오는 2027년 7월1일까지로 돼 있다'고 설명했다.

디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독. 사진=아틀레티코 마드리드

Advertisement

결국 이강인은 한 시즌을 뛰고 새로운 감독을 맞이하게 될 수도 있다. 최근 몇 시즌 동안 아틀레티코의 성적이 만족스럽지 못했던 점을 고려하면 전술 자체를 바꿀 수 있는 감독 교체의 필요성이 제기된다. 루이스의 주변 관계자들도 그가 아틀레티코 감독직을 맡는 데 긍정적인 입장이라고 확인한 것으로 알려졌다. 아틀레티코는 앞으로 6개월동안 팀의 성적을 지켜볼 예정이다. UEFA 챔피언스리그에서의 성적도 평가 대상이다.

Advertisement

매체는 '아틀레티코는 내년 3월 루이스의 에이전트 측과 공식 협상에 들어갈 계획이다'며 '시메오네의 계약이 끝나기 전에 계약 조건을 확정하기 위한 논의를 진행한다는 방침이다'고 전했다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com