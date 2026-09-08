'멀티골' 정재희, K리그1 27라운드 '별중의 별'...K리그2 25라운드 MVP는 '최연소 멀티골' 안주완

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[스포츠조선 박찬준 기자]멀티골을 폭발시킨 대전하나시티즌의 '스피드레이서' 정재희가 '하나은행 K리그1 2026' 27라운드 MVP로 선정됐다.

정재희는 5일 부천종합운동장에서 열린 부천FC와의 경기에서 멀티골을 기록하며 대전의 5대0 승리를 이끌었다. 정재희는 후반 3분 팀의 세 번째 골을 터뜨린 데 이어 후반 37분에도 득점을 추가하며 팀의 다섯 번째 골을 완성했다. 정재희는 최근 4경기에서 4골이라는 물오른 득점력을 과시하며, 득점 순위 6위까지 뛰어올랐다.

대전은 K리그1 27라운드 베스트팀에 선정된데 이어, 무려 5명을 베스트11에 올리며 최고의 한주를 보냈다. 정재희, 디오고(이상 대전)와 김건희가 최고의 포워드에, 마사, 밥신(이상 대전), 이승우(전북), 모재현(강원)이 최고의 미드필더로 선정됐다. 수비진에는 이명재(대전), 조위제(전북), 카림(강원)이, 골키퍼에는 송범근(전북)이 이름을 올렸다. 베스트 매치는 6일 2대2로 마무리된 김천 상무와 광주FC의 경기였다.

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한편, K리그2 25라운드 MVP는 안주완(서울 이랜드)이 차지했다. 안주완은 4일 청주종합경기장에서 열린 충북청주전에서 멀티골을 폭발시키며 서울E의 2대0 승리를 이끌었다. 17세 4개월 21일의 나이에 멀티골을 기록한 안주완은 'K리그 최연소 멀티골' 기록까지 새로 썼다. 안주완은 이번 활약으로 K리그1, 2를 통틀어 역대 최연소 라운드 MVP로 선정됐다.

안주완을 비롯해 에울레르, 오스마르(이상 서울E), 김인성, 말론, 이승빈(이상 안산), 전민규, 베니시오(이상 성남), 정호연, 페신, 고종현(이상 수원)이 라운드 베스트11에 뽑혔다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com