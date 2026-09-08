[오피셜]'2018년 한국 대표팀 지휘봉 잡을뻔한' 키케 플로레스 알바레스 감독, 플릭-무리뉴 제치고 라리가 8월 이달의 감독상 쾌거…리그 무패 2위 돌풍

출처=스페인 프리메라리가

출처=데포르티보 알라베스 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]한국 축구와 인연을 맺을 뻔했던 스페인 출신 키케 산체스 플로레스 데포르티보 알라베스 감독이 거장을 제치고 이달의 감독상을 수상했다.

스페인 프리메라리가 사무국은 7일(현지시각), 공식채널을 통해 '플로레스 감독이 EA 스포츠 이달의 감독으로 선정됐다'라고 발표했다. 알라베스는 2026~2027시즌 라리가 개막 후 3승 1무(승점 10)로 깜짝 2위를 질주하고 있다.

알라베스는 헤타페와의 개막전에서 3대0 승리하며 최고의 흐름을 탔다. 2라운드 라요 바예카노전에서 1대1로 비겼으나, 비야레알을 홈에서 1대0으로 꺾었고, 가장 최근 오사수나를 5대2로 대파했다. 4전 전승 중인 선두 바르셀로나(승점 12)와는 단 2점차다.

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라리가 사무국은 '플로레스 감독은 최종 투표에서 한지 플릭(바르셀로나)과 조세 무리뉴(레알 마드리드)를 제치고 이달의 감독상을 수상했다'라고 밝혔다.

EPA연합뉴스

플로레스 감독은 지난 2018년 한국 축구 사령탑 후보에 올랐던 인물이다. 당시 대한축구협회가 포르투갈 출신 파울루 벤투 감독을 낙점하면서 아쉽게 인연을 맺지 못했다.

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현역시절 발렌시아, 레알 마드리드, 스페인 축구대표팀에서 수비수로 활동한 플로레스 감독은 은퇴 후 헤타페, 발렌시아, 벤피카, 아틀레티코 마드리드, 알 아흘리, 알 아인, 헤타페, 왓포드, 에스파뇰, 상하이 선화, 세비야 등 다양한 클럽을 이끌었다.

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아틀레티코에서 2009~2010시즌 유로파리그 우승을 이끌었고, 왓포드 시절이던 2015년 12월 프리미어리그 올해의 감독상을 수상한 적이 있다.

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지난시즌 도중인 3월 알라베스 지휘봉을 잡고 팀의 안정적인 잔류(14위)를 이끈 플로레스 감독은 마드리드 출신 공격수 마리아노 디아스, 아르헨티나 출신 스트라이커 루카스 보예 등을 앞세운 공격 축구로 센세이션을 일으키고 있다. 보예는 4골로 득점랭킹 공동 3위를 달리고 있고, 디아스는 3골 3도움을 기록 중이다.

EPA연합뉴스

플로레스 감독은 오사수나전을 마치고 "행복할 때는 그 흐름에 몸을 맡기고 즐겨야 한다. 인생은 춤과 같고, 우리는 그 춤을 춰야 한다. 알라베스는 지금 환상적인 순간을 맞이했다. 이 팀과 팬들이 마땅히 누려야 할 상승세를 타고 있다"라고 말했다.

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역사상 전례가 없는 돌풍의 비결에 대해선 "열정과 의욕이다. 행복할 때 최고의 기량을 발휘할 수 있다"며 "우리는 지금의 성적을 매우 긍정적으로 받아들이고 있다. 우리가 뛰어나다는 이 느낌이 일시적인 것이 아니라 오래 지속되기를 바란다"라고 했다. 알라베스는 16일 '최하위' 발렌시아를 상대로 홈 경기를 치른다.

배철 기자 ironman@sportschosun.com