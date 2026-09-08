"지난해보다 성장, 좋은 결과 자신!" 포항스틸러스 퀸컵팀 출정식 진행… 윤평국·김동진 훈련 함께하며 응원

사진=포항스틸러스

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[스포츠조선 이현석 기자]포항스틸러스 퀸컵팀이 2연패를 향한 각오를 다졌다.

포항스틸러스 여자 축구팀이 7일 포항 지역 내 위치한 풋살 훈련장에서 '2026 K리그 퀸컵(K-WIN CUP)' 출정식을 가졌다. 퀸컵은 한국프로축구연맹이 주최하는 여자 아마추어 축구 대회로 오는 11일부터 13일까지 3일간 제천스포츠타운에서 열린다. 이번 대회에는 K리그 구단 및 연맹 30개 팀이 참가해 치열한 승부를 펼칠 예정이다.

선전을 위한 응원도 있었다. 대회에 앞서 윤평국, 김동진이 출정식에 참가해 선수단에 힘을 보탰다. 두 선수는 퀸컵 선수단과 단체 사진 촬영을 마친 뒤 워밍업부터 기본기 훈련까지 함께했다. 골키퍼 윤평국은 상대 공격수가 접근하는 상황을 직접 예시로 들며 상황별 대응 방법을 지도했고, 필드 플레이어인 김동진은 패스와 움직임을 살피며 선수들에게 조언을 건넸다. 두 선수는 훈련 내내 선수들의 적극적인 플레이를 이끌며 분위기를 북돋았다.

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이후에는 두 선수와 퀸컵 선수단이 팀을 나눠 미니게임을 진행했다. 치열한 승부 끝에 김동진이 이끄는 팀이 패해 선수단에 음료 지원을 약속하는 등 화기애애한 분위기 속에서 출정식을 마무리했다.

윤평국, 김동진은 "선수들 수준이 높아서 깜짝 놀랐다. 왜 지난 대회에서 전승 우승을 했는지 알 거 같다"며 "짧은 시간이라 많이 못 가르쳐드린 거 같아 아쉬웠는데 우승하고 돌아오면 또 만나기로 약속했다. 우리는 포항이니까 대회 2연패 하시길 간절히 응원하겠다"고 입을 모았다.

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주장 김예은은 "팬으로 지켜봤던 윤평국, 김동진 선수가 함께 훈련하고 조언도 해줘서 대회를 앞둔 선수단에 큰 힘이 됐다. 지난해 우승에 안주하지 않고 부족한 부분을 보완하며 철저히 준비했고, 선수단도 지난해보다 더 성장한 만큼 좋은 결과를 자신한다"며 "구단에서 보내주신 지원과 응원에 보답할 수 있도록 준비한 모든 것을 쏟아내 2연패를 이뤄내겠다"고 각오를 다졌다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com