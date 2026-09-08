'한시즌 73골' 메시 빼고 다 넘은 케인, 발롱도르 거머쥘까...UCL+월드컵 우승 실패가 유일한 '흠', 케인은 "발롱도르 결과 기다려보겠다" 기대감

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[스포츠조선 박찬준 기자]해리 케인(바이에른 뮌헨·잉글랜드)이 발롱도르를 품을 수 있을까.

8일(한국시각) 영국BBC는 케인의 발롱도르 수상 가능성이 대해 집중적으로 분석했다. 프랑스 축구 전문지 프랑스풋볼이 주관하는 발롱도르는 직전 시즌 최고의 활약을 펼친 선수에게 주어지는, 축구선수가 받을 수 있는 가장 영예로운 트로피다.올해로 70회째를 맞는 발롱도르 시상식은 현지시각으로 10월26일 영국 런던에서 열린다.

BBC는 '올해 발롱도르 남자 후보 30명 발표를 앞두고 바이에른 뮌헨(독일·61골)과 잉글랜드 대표팀(12골)에서 엄청난 득점(73골)을 뽑아낸 케인이 베팅업체들로부터 압도적으로 수상 후보에 올랐다'고 전했다.

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케인은 2025~2026시즌 커리어 최고의 활약을 펼쳤다. 케인은 바이에른 유니폼을 입고 무려 61골을 터뜨렸다. 리그에서 31경기에서 36골을 넣으며 분데스리가 3시즌 연속 득점왕을 차지했고, DFB포칼에서도 6경기 10골을 넣어 득점왕에 올랐다. 유럽챔피언스리그에서도 13경기 14골을 폭발시켰다. 치른 모든 대회에서 경기수보다 골수가 많았다. 그야말로 어마어마한 득점력이었다.

잉글랜드 대표팀에서도 활약은 계속됐다. 케인은 2026년 북중미월드컵 6골을 포함, 대표팀 유니폼을 입고 12골을 터뜨렸다. 무려 73골을 기록했다. 유럽 5대 리그 소속 선수로는 리오넬 메시가 바르셀로나와 아르헨티나 대표팀에서 82골을 넣은 2011~2012시즌에 이어 역대 단일 시즌 두 번째로 많은 득점이다. 게르트 뮐러가 1972~1973시즌 기록한 72골을 넘어섰고, 크리스티아누 호날두의 66골과 엘링 홀란의 64골에도 앞섰다.

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문제는 팀 성적이다. BBC는 '발롱도르는 골을 많이 넣었다고만 해서 받을 수 있는 상은 아니었다'며 '1956년 프랑스 축구 전문지 발롱도르가 이 상을 제정한 이후 메이저 대회 활약은 수상 결과에 큰 영향을 줬다. 주요 글로벌 대회나 대륙 선수권 대회 트로피를 들어 올리지 않고 발롱도르를 받는 게 얼마나 어려운지 똑똑히 보여주고 있다'고 설명했다.

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실제 BBC가 분석한 역대 월드컵 개최 연도의 발롱도르 수상자들에 따르면 메이저 대회 결과의 영향력이 절대적이었다. 바비 찰턴(1966년), 파올로 로시(1982년), 로타어 마테우스(1990년), 지네딘 지단(1998년), 호나우두(2002년), 파비오 칸나바로(2006년) 등이 모두 자국을 월드컵 정상에 올려놓은 뒤 수상의 영예를 맛봤다. 우승을 못 했지만 요한 크라위프(1974년)와 루카 모드리치(2018년)처럼 월드컵 준우승을 차지한 선수들도 발롱도르를 거머쥐었다.

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BBC에 따르면 최근 19명의 수상자 중 유럽챔피언스리그(UCL), 월드컵, 유럽축구선수권대회(유로), 코파 아메리카 등 메이저 대회 우승 트로피를 단 하나도 차지하지 못하고 발롱도르를 수상한 사례는 단 4회에 불과하다. 케인은 독일 분데스리가와 DFB포칼을 차지했지만, 아쉽게 유럽챔피언스리그와 북중미월드컵에서 결승까지 오르지 못했다.

그럼에도 케인은 큰 기대를 거는 모습이다. 최근 TNT 스포츠와의 인터뷰에서 "지난 시즌 내가 보여준 모습에 정말 자랑스럽다. 발롱도르 수상은 이제 내 손을 떠난 일이다. 투표하는 사람들과 결정하는 사람들에게 달려 있다. 내가 보낸 시즌은 지금까지와 비교해 단연 최고의 시즌이었다. 이제 기다려봐야 한다"고 했다.

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케인은 "나는 메시와 호날두가 지배하고 또 지배하던 시대를 보면서 자랐다. 메시가 82골로 나보다 더 많은 골을 넣은 유일한 선수다. 호날두의 최고 기록은 69골"이라며 "이런 숫자들은 내가 보기에도 말이 안 되는 기록이었다. 두 선수는 우리 세대의 가장 위대한 선수들이고, 역사상 가장 위대한 선수라고도 할 수 있다. 나도 73골이라는 숫자가 상당히 놀랍다"고 기대했다.

케인의 가장 유력한 경쟁자는 북중미월드컵 골든볼을 수상한 로드리다. 로드리는 압도적인 플레이로 스페인의 우승을 이끌었다. 그는 이미 2년 전 발롱도르를 수상한 경험이 있다. 로드리 뿐만 아니라 스페인 프리메라리가와 유럽챔피언스리그, 월드컵 득점왕을 거머쥔 킬리안 음바페(레알 마드리드), 아르헨티나의 준우승을 멱살 잡고 이끈 리오넬 메시(인터 마이애미)도 유력후보로 꼽힌다. 케인이 수상하면 잉글랜드 출신으로는 역대 5번째이자 독일 분데스리가 소속 선수로는 30년 만이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com