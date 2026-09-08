"AI 직원 레온, 이번엔 팬 응대 맡는다!" '팬프렌들리 맛집' 서울 이랜드, 카카오톡 채널에 AI 챗봇 도입

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[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드 FC가 AI를 활용한 업무 혁신을 팬 소통 영역으로 확장한다.

서울 이랜드는 카카오톡 채널을 통해 팬 문의에 신속하게 대응할 수 있도록 'FAQ' 챗봇과 AI 직원 '레온'을 활용한다.

이번 카카오톡 AI 챗봇 도입은 AI 직원 '레온'이 팬들과 직접 소통하는 영역으로 확장되는 사례다. 서울 이랜드는 기존 카카오톡 채널을 통해 축적된 팬 문의를 전수 분석해 티켓·입장, 주차·교통, 유니폼·MD, 경기 정보 등 총 8개 유형으로 분류하고 문의 유형별 답변 체계를 구축했다.

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자주 묻는 문의는 FAQ 챗봇이 대기 시간 없이 즉시 답하고 보다 상세한 문의는 레온이 담당한다. 모든 상담 이력을 데이터베이스로 축적·학습해 유사 문의에 일관된 답변을 제공한다.

이와 함께 경기장 이용 중 겪은 불편사항이나 평소 구단에 전하고 싶었던 건의사항을 전달할 수 있는 전용 창구 '팬의 소리'도 운영한다.

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서울 이랜드는 빠르게 변화하는 AI 시대에 발맞춰 구단 업무 전반에 AI를 적극 도입하며 업무 효율을 높이고 팬 경험과 콘텐츠 경쟁력 강화에 힘써왔다. 지난 7월에는 AI 직원 '레온'의 영입을 발표하며 구단의 AI 활용 확대를 본격화했다.

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서울 이랜드는 AI를 활용해 '구단만 아는 기록'을 발굴하며 팬들이 구단의 역사와 기록을 더 깊이 즐길 수 있는 환경을 제공하고 있다.

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또한 데이터를 통해 팬들의 관심과 트렌드를 빠르게 파악하고 이를 콘텐츠에 담으며 '스마트 팬 프렌들리' 구단으로 진화하고 있다.

서울 이랜드 FC 관계자는 "팬들의 목소리에 귀 기울이고 필요한 정보를 보다 빠르고 편리하게 제공하기 위해 이 같은 환경을 마련했다. 팬들의 소중한 의견을 적극적으로 경청해 더욱 나은 구단 서비스를 제공할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com