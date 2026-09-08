"갈등보다 통합을, 비난보다 대안을!" 한국축구지도자협회 "유튜버들 책임있는 자세 갖길, 시도민구단 악마화 멈춰야" 당부

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[스포츠조선 박찬준 기자]"갈등보다 통합을, 비난보다 대안을, 탁상행정보다 현장 중심의 개혁을!"

한국축구지도자협회의 당부였다. 한국축구지도자협회는 8일 성명을 통해 '최근 방송이나 개인 유튜브 채널 등을 통해 축구계 내부를 향한 인신공격과 반복적인 갈등을 양산하는 경향이 점점 심화되고 있으며, 이는 한국 축구 발전에 전혀 도움이 되지 않는다'며 '특히 유명 축구인 출신 방송인들께 책임 있는 자세를 당부드린다. 자극적인 재미와 소모적인 논쟁보다는 진정한 한국 축구의 발전과 미래를 위해 열악한 유소년·아마추어 등 풀뿌리 축구의 환경을 개선하고, 현장의 문제를 해결하는 데 뜻을 모아 주기를 바란다'고 전했다.

박문성 위원이 공동위원장으로 있는 프로축구성장위원회에도 당부의 말을 전했다. 한국축구지도자협회는 '한국 축구의 지속 가능한 발전을 위해 프로축구성장위원회는 실제 현장을 경험한 전문 축구인들의 다양한 의견을 균형 있게 반영해야 한다'며 '최근 K-축구혁신위원회가 유·청소년 축구 경청회를 열고 현장의 생생한 의견을 선수와 지도자들로부터 직접 들으며 소통의 장을 마련한 것은 매우 의미있는 변화였다. 프로축구성장위원회 역시 이러한 경청과 소통의 원칙을 바탕으로 운영해 주시기를 당부드린다'고 했다.

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이어 '특히 '성장'위원회라는 이름에 걸맞게 아마추어, 대학, 프로 등 각 분야에서 경험과 전문성을 쌓은 선수와 지도자들이 직접 참여하여, 프로가 아마추어의 과실만 취할 것이 아니라 축구를 뿌리부터 단단하게 '성장'시킬 수 있는 현실적인 대안을 마련해 줄 것을 촉구한다'고 했다.

한국축구지도자협회는 최근 질타의 대상이 되고 있는 시도민구단에 대해서도 언급했다. 한국축구지도자협회는 '시·도민 축구단 운영을 단순한 수익성 잣대로만 평가할 것이 아니라, 한국 축구산업 생태계에 미치는 공공적 가치를 다각도로 평가해 주시기 바란다'고 했다.

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이어 '시·도민 축구단은 기업구단과 달리 지역 주민들의 자긍심을 높이고, 스포츠 콘텐츠를 향유 하는 과정에서 지역에 대한 애착을 형성한다. 이것은 결국 지역에 대한 관심과 지대한 홍보 효과를 통해 궁극적으로는 축구가 지역 경제 활성화에 유, 무형으로 기여하고 있다. 축구뿐만 아니라 올림픽 효자종목인 양궁, 쇼트트랙은 물론이고 기초 종목인 육상팀 등이 시,도,군에 의해 운영되는 바, 우리나라 체육의 근간이 사실상 시청, 군청, 도청팀에 의해 근간이 유지되고 있는 것과 같은 맥락'이라며 '더욱 중요한 것은 시·도민구단 산하 유스팀의 유소년 선수 육성 시스템이 한국 축구 발전의 든든한 견인차 역할을 하고 있다는 점이다. 실제로 최근 유럽 빅리그에 진출한 선수들 중 상당수가 시·도민 구단 유스팀에서 성장하고 배출되었다는 사실을 결코 간과해서는 안될 것'이라고 했다.

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한국축구지도자협회는 '다만 세금이 투입되는 만큼 투명한 책임경영과 객관적 검증은 반드시 담보되어야 한다. 그러나 세금이 투입된다는 이유로 시,도민 구단의 효용성을 모조리 무시한채 시,도민 구단 전체를 악으로 규정하는 것은 본말이 전도된 인식이라 아니할 수 없다'고 했다.

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한국축구지도자협회는 마지막으로 '지금 대한민국 축구가 위기라고 한다. 하지만 이러한 상황 속에서도 대다수의 선수와 지도자들은 경기장에서 더 나은 축구를 팬들에게 보여주기 위해 묵묵히 땀 흘리고 있다. 축구계의 갈등과 공방 속에서도 현장에서 땀흘리는 이들의 헌신과 노력이 결코 외면받아서는 안 될 것'이라며 '지금 한국 축구에 진정으로 필요한 것은 서로를 향한 공격과 책임 전가가 아닌 변화와 실천이다. 이를 위해 갈등보다는 통합을, 비난보다는 대안을, 그리고 탁상행정보다는 현장 중심의 개혁이 필요함을 우리 모두가 인식하고, 모든 축구인이 합심하여 이 위기를 극복해 나갈 것을 간곡히 호소한다'고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com