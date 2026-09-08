[오피셜]송민규 유럽 도착하자마자 날벼락! 나시오날, 새 감독 산투스 선임 결정...유럽 데뷔 앞두고 대형 변수 발생

사진=나시오날 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]CD 나시오날이 새 감독을 선임했다. 송민규에게는 확실히 변수다.

나시오날은 7일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '알렉산드레 산토스가 올 시즌 나시오날의 새 감독으로 선임됐다'고 공식 발표했다.

산투스 감독은 "코칭 스태프와 함께 나시오날을 이끌게 되어 매우 기쁘다. 역사적인 클럽이자 포르투갈 축구계에 길이 남을 훌륭한 회장님이 계신 곳에 오게 되어 매우 뜻깊다. 오랜 선수 생활을 해왔지만, 1부 리그 감독직은 내 오랜 꿈이었다. 감독으로서 오랫동안 바라왔던 목표를 이루게 되어 기쁘다. 나시오날의 목표 달성을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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사진=나시오날 SNS 캡처

산투스 감독은 과거 호세 페세이로 감독의 코치로서 지도자의 길을 본격적으로 걸었으며, 스포르팅, 에스토릴 등에서 유소년 팀 감독으로 활약했다. 이후 그는 포르투갈 2부 리그, 앙골라 리그, 쿠웨이트 등에서 활약했고, 나시오날 감독으로 선임되며 생애 처음으로 포르투갈 1부 리그에 부임하게 됐다.

나시오날은 지난 2일 주앙 지앙 감독과의 계약이 종료됐음을 발표했다. 지난 3년간 나시오날을 이끈 티아고 마르가리도 감독이 비토리아 데 기마랑이스로 이직하면서 지난 5월 나시오날 새 사령탑으로 부임한 지앙 감독은 개막 후 포르투갈 프리메이라리가 4경기에서 단 1승에 그치는 부진으로 결국 3개월만에 경질됐다. 30일 에스텔라 아마도라와의 홈 경기에서 2대3으로 역전패한 것이 결정타였다.

사진=나시오날 SNS 캡처

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문제는 송민규다. 송민규는 K리그1 선두 클럽 FC서울에서 나시오날로 공식 이적했다. 이적료가 발생하지 않는 자유계약 조건으로 2년 계약을 체결했다. 유럽 진출과 함께 큰 기대를 받았다. 송민규는 경질된 지앙 감독의 픽으로 알려졌다. 하지만 이적 이후 나흘 만에 감독이 교체되며, 예상치 못한 상황에 직면하고 말았다. 산투스가 나시오날 지휘봉을 잡으며 송민규의 활용 여부는 장담할 수 없게 됐다. 아직 데뷔전도 치르지 못했다. 송민규는 앞서 6일 포르투갈 리스본 조제 알발라데 스타디움에서 열린 스포르팅전에서 명단 제외됐다

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com