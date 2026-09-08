韓 유망주 PK 놓쳤는데 논란 점화..."김민수, 페널티킥 실축은 정의 구현...어이없는 판정"

사진=스코티시 선 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]김민수의 페널티킥 실축 이후 논란이 점화됐다.

영국의 데일리레코드는 7일(한국시각) '레인저스의 페널티킥은 역대 최악의 판정으로 기록됐다'고 보도했다.

레인저스는 6일 스코틀랜드 글래스고의 아이브록스 스타디움에서 열린 2026~2027시즌 스코틀랜드 프리미어십 6라운드 머더웰과의 원정 경기에서 1대0으로 승리했다.

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김민수도 이날 선발 출전했다. 공격진에서 날카로운 모습을 보여주며 매 경기 기대를 모았던 김민수는 이날 결정적인 데뷔골 기회를 잡았다. 전반 30분 페널티킥 키커로 나섰다. 하지만 슈팅은 골문 옆으로 향하며 득점 기회를 놓치고 말았다. 김민수는 이날 슈팅 5회, 키패스 3회, 드리블 성공 1회 등 안정적인 활약을 펼쳤다. 다만 현지 언론은 '최근 경기에서 보여줬던 만큼 영향력을 발휘하지 못했다'며 아쉬움을 표했다.

경기 이후에는 김민수가 시도한 페널티킥 장면 자체가 논란의 중심에 섰다. 데일리레코드는 '전직 최고 심판 마크 클라텐버그는 레인저스가 마더웰을 상대로 페널티킥을 얻은 판정이 페널티킥 판정 역사상 최악의 사례라고 평가했다'며 '레인저스는 톰 스패로우가 페널티 지역에서 제이디 가사마에게 파울을 범한 것으로 판정되면서 추가골을 넣을 절호의 기회가 찾아왔다. 김민수가 키커로 나섰지만 공은 골대를 벗어났다'고 전했다.

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이어 '이번 결정은 많은 논쟁을 불러일으켰다. 머더웰 구단의 SNS 계정조차 이 결정을 비판하며 김민수의 페널티킥이 실축된 것은 '정의 구현'이라고 주장했다'고 덧붙였다.

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전직 심판인 클라텐버그는 해당 판정에 대해 "어떤 사람들은 페널티킥이라고 할 거고, 어떤 사람들은 경기를 계속 진행하라고 할 거고, 또 어떤 사람들은 수비수에 대한 파울이라고 할 것이다. 나는 이런 상황에서 페널티킥을 준다는 건 페널티 구역 안에서의 파울 기준이 역대 가장 낮은 수준이라는 뜻이라고 본다"며 지나친 판정이었다고 주장했다.

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김민수의 아쉬운 실축 속 판정 논란에 불이 붙었다. 들어갔더라도 논란의 여지가 있는 골이었음은 분명하다. 김민수가 실축을 뒤로 하고 이어지는 일정에서 활약을 이어갈지도 주목할 부분이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com