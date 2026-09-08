"북중미 월드컵 정말 환상적이었어" 손흥민의 극찬→MLS 책임감 가져야 지적…미국인들의 예상 밖 축구 열풍에도 감탄

11일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 대한민국 월드컵대표팀의 기자회견. 손흥민이 질문에 답하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.11/

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[스포츠조선 강우진 기자]손흥민은 미국에서의 예상 밖 축구 열풍에 놀라움을 드러냈다. 2026 FIFA 북중미 월드컵의 성과에 대해서도 칭찬을 아끼지 않았다.

미국 MLS 멀티플렉스는 8일(한국시각) '리오넬 메시와 토마스 뮐러, 그리고 손흥민이 MLS에 합류한 이후 리그는 크게 발전했다'며 '최근 인터뷰에서 한국의 스타 손흥민은 이제 미국 팬들이 축구에 보내는 열정적인 응원에 감탄을 표했다'고 보도했다.

WASHINGTON, DC - AUGUST 29: Son Heung-Min #7 of the Los Angeles Football Club looks on during the second half of the match against the D.C. United at Audi Field on August 29, 2026 in Washington, DC. Hannah Foslien/Getty Images/AFP (Photo by Hannah Foslien / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

몇 년 전만 해도 이런 경험 많은 선수들의 MLS에 대한 관심도는 낮았다. 당시 MLS는 수준 높은 선수들이 부족했고, 각 구단이 어떤 목표를 가지고 있는지도 명확하지 않았다. 흥미로운 리그로 여겨지지 않은 셈이다.

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미국이 축구를 특별히 좋아하는 나라가 아니라는 것은 잘 알려진 사실이다. 메시가 미국에 오기 전까지 MLS는 대중의 관심을 끌기 위해 고전했고, 이는 수준 이하의 경기장과 경기장 잔디 상태에서도 드러났다. 하지만 지난 몇 년 사이 상황은 개선됐다. 손흥민은 LAFC에 도착했을 때 이를 직접 체감했다고 한다.

손흥민은 "미국인들이 축구를 응원하는 모습에 정말 크게 놀랐다"며 "물론 한국에서도 야구를 좋아하고 여러 스포츠를 좋아하지만, 미국에는 정말 많은 스포츠가 있기 때문"이라고 말했다.

AFP연합뉴스

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손흥민은 MLS 데뷔전을 치렀을 때 관중석을 가득 메운 팬들과 그들이 만들어내는 함성에 깊은 인상을 받았다고 한다.

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그는 "MLS에서 뛰면서 경기장에 정말 많은 사람들이 찾아오고, 항상 경기장이 꽉 차 있는 모습을 보는 것이 놀랍다"며 "유럽에서는 축구가 당연히 가장 큰 스포츠라는 것을 알고 있지만, 미국에서까지 이럴 것이라고는 전혀 생각하지 못했다"고 주장했다.

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손흥민은 지난 북중미 월드컵이 MLS를 한 단계로 끌어올리는 계기가 됐다고 강조했다.

그는 "미국과 캐나다, 그리고 멕시코가 함께 개최한 월드컵은 정말 환상적이었다고 생각한다"며 "축하한다는 말을 전하고 싶다"고 말했다.

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12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민의 슛이 상대 수비에 막히고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

끝으로 손흥민은 국제 대회가 끝난 이후에는 이를 통해 확보한 팬들의 관심을 MLS가 계속 유지해 나가는 것이 중요하다고 설명했다.

손흥민은 "이제는 우리에게 달려 있고, MLS에 있는 모든 사람들과 모든 선수들이 경기를 더욱 아름답게 만들어야 한다"며 "우리에게 달린 일이고, 우리는 큰 책임감을 가져야 한다"고 전했다.

MLS는 계속해서 세계적인 스타 선수들을 영입하는 동시에, 아직 알려지지 않은 유망주들을 발굴하고 육성해야 한다. 미국 내 축구 인기가 어느 정도 상승세를 보이는 현시점에서 더 열심히 노를 저어야 하는 상황이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com