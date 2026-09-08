아유 찍기 싫어! '이강인과 차별 대우' 끝없는 조롱과 야유…'AT 마드리드 억지 잔류' 불만 가득한 표정 화제

사진=더선

훈련 중 휴식을 취하는 이강인. 사진=아틀레티코 마드리드

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[스포츠조선 강우진 기자]이강인의 동료 훌리안 알바레스가 팬들의 조롱을 받았다. 아틀레티코 마드리드에서 뛰는 것을 원했던 이강인과 팀을 떠나고 싶어 했던 알바레스 사이에는 극명한 온도차가 있다.

영국 더선은 8일(한국시각) '알바레스는 이적시장 마감 직전 바르셀로나로의 꿈같은 이적을 거절당했고, 여전히 분노가 가시지 않은 모습이 역력하다'고 보도했다. 아틀레티코는 지난 여름 이적시장 마감을 앞두고 알바레스를 스페인 라리가 라이벌 바르셀로나에 매각하는 것을 거부했다. 알바레스는 2026 FIFA 북중미 월드컵 당시 대회가 끝나면 바르셀로나로 이적하고 싶다고 강력히 주장했다. 이는 결국 경솔한 발언이 됐다. 아틀레티코의 반감을 사 이적은 허용되지 않았다.

울며 겨자 먹기로 팀에 남은 알바레스에게 남은 것은 조롱뿐이었다. 아틀레티코의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 사진을 보면 알바레스의 실망스러운 표정이 고스란히 드러난다.

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매체는 '알바레스는 아틀레티코의 홈 유니폼을 입고 사진 촬영에 임했지만, 좀처럼 미소를 짓지 못했다'며 '그러자 팬들은 사회관계망서비스(SNS)에 몰려들어 그를 놀리기 시작했다.

매체에 따르면 팬들은 "인질의 사진", "고통스러운 감정을 숨겨 알바레스", "그의 인생에는 웃을 일이 하나도 없는 것 같다" 등 조롱 섞인 반응을 쏟아냈다.

사진=더선

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알바레스는 홈팬들로부터 경기장에서도 야유를 받고 있다. 2026~2027시즌 라리가 개막전에서는 구단이 알바레스가 팬들과 접촉하는 것을 사전에 막기도 했다. 훌륭한 데뷔전을 치르며 기대 이상의 활약으로 극찬을 받고 있는 이강인과는 대조적인 반응이다.

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원하지 않는 아틀레티코와의 동행이지만, 알바레스는 실력으로 팬심을 다시 사로 잡을 필요가 있다. 아틀레티코는 이번 시즌 UEFA 챔피언스리그 리그 페이즈에서 리버풀, 맨체스터 유나이티드, 바이에른 뮌헨 등 굵직한 팀들을 상대한다. 알바레스가 주목받을 수 있는 순간이 다가올 가능성이 크다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com