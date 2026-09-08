'韓 국대 공격수' 이호재 마침내 선발 기회 온다...최전방 경쟁자 충격 혹평, "고립된 채 동료들과 소통 못해, 패스도 거의 못 받아"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이호재에게 선발 기회가 올 수 있다. 경쟁자에 대한 혹평이 쏟아졌다.

독일의 키커는 8일(한국시각) '다름슈타트의 부진한 출발이 계속되고 있다'고 보도했다.

다름슈타트는 5일 독일 카이저슬라우테른의 프리츠 발터 스타디온에서 열린 카이저슬라우테른과의 2026~2027시즌 분데스리가2(2부) 4라운드 경기에서 0대3으로 패배했다. 개막 이후 4경기에서 승리가 없다. 1무3패, 부진한 경기력과 함께 하위권으로 추락한 상황이다. 승격에 도전하기 위해선 빠른 반등은 선택이 아닌 필수다.

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비판이 쏟아졌다. 키커는 '카이저슬라우테른과의 경기에서 3-0으로 대패한 것처럼, 이 팀의 부족한 점은 여전히 ??많다. 약간의 운만 따라줬다면 결과는 완전히 달라졌을 수도 있었다. 페널티킥으로 선제골을 넣을 기회가 있었으나, 이를 놓쳤다. 코펠트 감독이 진지함이 부족했다고 지적한 장면들이 드러나면서 패배로 이어졌다'고 전했다.

이어 '카이저슬라우테른의 선제골 상황에서 다름슈타트는 측면에서 공을 빼앗겼고, 이후 홈팀의 기교 넘치지만 어이없는 플레이에 속수무책으로 당했다. 나머지 두 골 역시 다름슈타트 수비진의 어이없는 실수로 기록되었다. 수비적으로 다름슈타트는 선수 개개인의 실수로 번번이 실점을 허용하고 있다. 그리고 공격진은 새롭게 구성된 팀답게 제대로 호흡을 맞추지 못하고 있다. 스토크 시티에서 높은 기대를 안고 임대로 영입된 밀란 스미트는 스트라이커로서 대부분의 시간을 고립된 채 동료들과의 소통도 원활하지 못하고 패스도 거의 받지 못하고 있다'고 지적했다.

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스미트는 올여름 임대로 스토크에서 다름슈타트로 이적했다. 큰 기대와 함께 단숨에 주전 자리를 차지했다. 첫 경기 득점을 터트렸던 이호재를 밀어내고 계속해서 선발로 출전 중이다. 다만 활약은 미미하다. 3부 팀과 겨뤘던 DFB 포칼 경기에서 득점을 기록한 것과 달리 리그에서는 부진만 거듭하고 있다. 리그에서는 무득점, 침묵 중이다. 개막전에서 홀슈타인 킬을 상대로 데뷔골을 터트렸던 이호재와 대조된다.

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플로리안 코펠트 감독도 변화를 시도할 수 있다. 카이저슬라우테른과의 경기 후 비판을 쏟아냈다. 코펠트 감독은 "우리가 어느 정도 진지함이 부족했다고 생각한다. 이해가 안 된다"며 "후반전에는 공격이든 수비든, 승패를 결정지을 만한 경합에서 단 한 번도 이기지 못했다"고 평가했다.

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이호재에게는 확실한 기회가 될 수 있다. 부진한 팀 상황, 주전 변화는 불가피하다. 카이저슬라우테른과의 경기에서도 이호재는 후반 유일한 유요슈팅을 기록하는 등 시간만 주어진다면 활약할 여지가 크다. 코펠트 감독이 팀의 반등을 위해 이호재 선발 카드를 꺼내들지도 주목할 부분이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com