이럴 수가! 韓 국가대표 조규성 침묵→홍현석 벤치…미트윌란, 노르셸과 2-2 무승부 '개막 7경기 무패'

사진=미트윌란 구단 공식 계정 캡처

사진=미트윌란 구단 공식 계정 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]국가대표 조규성과 홍현석이 뛰는 미트윌란(덴마크)이 개막 7경기 무패를 기록했다.

미트윌란은 8일(이하 한국시각) 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 노르셸란과 2026~2027시즌 덴마크 수페르리가 7라운드 홈 경기에서 2대2로 비겼다. 이로써 미트윌란은 개막 7경기에서 4승3무를 기록하며 무패를 이어갔다. 선두 FC코펜하겐(6승1패)에 이어 리그 2위 자리를 지켰다.

조규성은 4-3-1-2 전술의 투톱 스트라이커로 선발 출전했다. 후반 20분까지 65분을 뛰면서 3차례 슈팅을 시도했지만 공격 포인트를 따내지 못했다. 조규성은 올 시즌 정규리그에서 득점이 없다. 다만, 2026~2027시즌 콘퍼런스리그 플레이오프(PO) 1, 2차전에서 연속골을 터트려 2골을 기록 중이다.

Advertisement

사진=미트윌란 구단 공식 계정 캡처

사진=미트윌란 구단 공식 계정 캡처

공격형 미드필더 홍현석은 교체 명단에 포함됐지만 출전 기회를 잡지 못했다. 홍현석은 최근 마인츠(독일)를 떠나 미트윌란으로 임대 이적했다. 그는 지난 2024년 마인츠의 유니폼을 입었다. 하지만 '빅 리그'에서의 주전 경쟁은 쉽지 않았다. 결국 낭트(프랑스)와 헨트(벨기에)로 연달아 임대 이적하며 기회를 노렸다. 하지만 2026~2027시즌도 녹록지 않았다. 그는 파더보른과의 독일 분데스리가 개막전에 완전 제외됐다. 일각에선 독일 2부 헤르타 베를린 이적 가능성도 나왔다. 하지만 이적은 이뤄지지 않았고, 그는 미트윌란의 유니폼을 입게 됐다.

홍현석은 "미트윌란은 큰 클럽이고, 오랫동안 나를 지켜봐 주셨다는 걸 알고 있다. 동시에 조규성 이한범(클럽 브뤼헤)도 미트윌란에 대해 정말 좋은 말을 많이 해줬다. 나에게 맞는 선택이라고 확신한다. 우승을 차지하고 싶다. 지난 시즌에 팀이 우승하지 못했기 때문에, 이번 시즌에는 반드시 우승을 목표로 삼아야 한다. 개인적으로도 매우 큰 의미가 있다. 또한, 컨퍼런스 리그에서도 좋은 성적을 거두어야 한다"고 각오를 다졌다. 하지만 이날 경기에선 그라운드를 밟지 못했다.

Advertisement

한편, 이날 경기는 극적이었다. 전반을 0-0으로 마친 미트윌란은 후반 18분 선제골을 내줬다. 하지만 프라이데이 에팀의 동점 골로 승부의 균형을 맞줬다. 후반 29분 다시 실점했지만 후반 41분 재동점골 사냥에 성공하며 2대2로 경기를 마쳤다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com