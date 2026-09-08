'갑자기 내가 왕(王)이라고?' 영국 축구선수, 모국 왕위 승계받아 화제…우간다 왕국 사촌 국왕 급서에 후계자 낙점,'평범한 영국생활이 좋은데' 곤혹

카무라시 골키퍼가 아들과 함께 포즈를 취하고 있다. 사진출처=카무라시 인스타그램

FA컵 첫 출전을 기뻐하고 있는 카무라시(가운데 빨간 유니폼)와 동료 선수들. 사진출처=카무라시 인스타그램

카무라시의 결혼식. 사진출처=카무라시 인스타그램

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[스포츠조선 최만식 기자] '내가 왕이 될 팔자인가?'

영국 하부리그 소속 축구선수가 느닷없이 모국의 왕위를 승계받게 돼 화제에 올랐다.

8일(한국시각) '더선', '텔래그래프' 등 영국 언론들에 따르면 잉글랜드 축구 SE 돈스의 골키퍼 조지 카무라시(36)가 우간다 토로 왕국(Tooro Kingdom)의 차기 국왕으로 선정돼 곤혹스러운 입장에 처했다고 한다.

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SE 돈스 구단은 9부리그에 해당하는 서던 카운티스 이스트리그 프리미어 디비전 소속으로 런던 남동부 벡슬리히스를 연고지로 하고 있다. 토로 왕국은 아프리카 우간다 서부에 위치한 반자치 헌법상 왕국으로, 우간다 연방 내에서 고유한 문화적·역사적 지위를 유지하고 있는 전통 부족 왕국이다. 왕국 면적이 8383㎦로 서울시의 14배에 달하고, 인구 약 215만명이다.

카무라시 골키퍼는 현재 SE 돈스의 주장으로 활약하고 있으며 '빅G'라는 애칭으로 불리며 지역에서 큰 인기를 누리고 있다. SE 돈스 구단은 유튜브 및 소셜 미디어를 기반으로 폭발적인 인기를 얻어 성인 풀뿌리 축구 영역에서 가장 모범적인 미디어형 클럽으로 평가받고 있으며 최근 창단 후 처음으로 FA컵에 출전해 승리하는 등 주목받고 있다.

34세의 일기로 서거한 우간다 토로 왕국의 오요 뇜바 카밤바 이구루 루키디 4세 국왕. 사진출처=펄스우간다 인스타그램

34세의 일기로 서거한 우간다 토로 왕국의 오요 뇜바 카밤바 이구루 루키디 4세 국왕이 3세의 나이에 왕위에 올랐던 당시 모습. 사진출처=펄스우간다 인스타그램

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카무라시가 하루 아침에 토로 왕국의 왕이 된 것은 그동안 왕국을 이끌던 오요 뇜바 카밤바 이구루 루키디 4세 국왕이 34세를 일기로 별세했기 때문이다. 그이 사망 원인은 정확하게 발표되지 않았으나 미국에서 암 치료를 받아왔던 것으로 알려졌다.

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오요 4세 국왕은 지난 1995년 부왕(올리미 카보요 3세)의 서거로 3세의 나이에 왕위를 승계받아 세계 최연소 군주로 기네스북 세계기록에 올랐던 인물이다. 하지만 그는 미혼으로 별세해 왕위를 물려 줄 자손이 없었다. 이에 토로 부족의 왕위 승계 위원회는 정해진 전통과 관습에 따라 후계자 선정 작업을 벌인 결과 사촌 형인 카무라시를 차기 국왕으로 선정했다.

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카무라시의 할아버지인 조지 루키디 3세 국왕은 1954년 영국 엘리자베스 여왕의 우간다 순방 당시 여왕을 환영한 적이 있다. 이처럼 토로 왕족과의 혈통이 깊은 까닭에 카무라시는 왕위 승계를 피할 수 없는 숙명에 처한 것이다.

오요 4세 국왕의 시신이 미국에서 우간다로 도착하고 있다.

우간다 국민들이 오요 4세 국왕을 추모하고 있다.

조지 루키디 3세 국왕의 유언에서도 왕위 승계 순위에 카무라시로 귀결된다. 조지 루키디 3세의 장남이 올리미 카보요 3세 국왕이고, 차남인 조지 데스몬드 지미 무게니 왕자가 카무라시의 아버지다. 올리미 카보요 3세의 아들로 제13대 군주에 올랐던 오요 4세 국왕이 서거했으니 사촌인 카무라시가 14대 군주 자리를 이어받게 됐다.

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하지만 카무라시는 왕위 승계를 꺼리고 있다 한다. 영국 국적의 카무라시는 최근 영국인 아내와 결혼식을 올렸고 슬하에 아들을 두고 있다. 이들 가족과 함께 런던에서 선수생활을 하며 평범한 영국 시민의 삶을 선호하는 것으로 알려졌다.

특히 카무라시는 이번 주말 예정된 고(故) 오요 4세 국왕의 장례식에 참석하지 못할 것으로 전해지고 있다. 소속 팀의 컵대회 경기 일정과 겹치기 때문이다.

토로 왕국은 지난 4일(현지시각) 오요 4세 국왕의 시신을 미국에서 우간다로 운구했으며, 9일간의 장례의식을 치르는 중이다.

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'더선'은 '카무라시는 성인이 된 후 대부분의 시간을 영국에서 조용히 토로 왕정과 거리를 두고 보내왔다'면서 '우간다에서도 영국에서 자란 카무라시가 어떻게 토로 왕국 국민을 대표하는지 의구심을 표하는 여론도 있다'고 전했다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com