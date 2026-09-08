2018년 김민재→황인범 '96즈'처럼…2026년 '나고야 세대' 확실한 기둥 나올까 "AG는 A대표 가는 가장 확실한 길" 긍정 인식

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2018년 '자카르타 세대'처럼 2026년 '나고야 세대'도 대한민국 축구의 변곡점이 될 수 있을까.

김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 황희찬(샬케)으로 대표되는 1996년생 '96즈'는 2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임을 기점으로 한국 축구 핵심으로 전면 등장했다. 기존 김민재 황희찬에 황인범과 나상호(오카야마)까지 A대표팀에 합류하며 새 시대를 열었다. 이후 조유민(샤르자)까지 가세하며 한국 축구의 기둥으로 확실히 자리잡았다.

사실 '96즈'는 한국 축구의 아픈 손가락이었다. 이들보다 두 살 많은 형들은 2016년 리우올림픽에서 8강에 진출했다. 두 살 아래 동생들은 2017년 20세 이하(U-20) 월드컵에서 아르헨티나를 잡아내는 등의 성과를 냈다. 반면, '96즈'는 17세 이하, U-20 대회에 진출하지 못하며 '낀' 세대 취급을 받았다. 그러나 이들은 자카르타-팔렘방 아시안게임 우승 주역으로 활약하며 가능성을 인정받았다. 8년이 지난 현재, '96즈'는 자타공인 한국 축구의 '메인'이다.

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일주일 앞으로 다가온 아이치-나고야 아시안게임 첫 결전, 대표팀에 대한 기대감도 높다. 2003~2005년생이 중심이 된 이들은 일찌감치 재능을 뽐냈다. 배준호(스토크 시티) 이영준(그라스호퍼) 이현주(아로카) 김지수(브랜트퍼드)는 물론이고 2006년생 김명준(헹크) 양민혁(베스테를로), 2007년생 박승수(뉴캐슬)도 유럽에서 뛰고 있다. 이들 가운데 배준호 김지수 양민혁 등은 A대표팀 경험도 있다. 이름값만 놓고 보면 '역대급'이란 평가가 나온다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 경기 전 배준호가 그라운드를 밟고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 양현준이 패스를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

아시안게임은 이들이 더 큰 무대로 나아갈 수 있는 발판이다. 금메달 획득 시 병역 특례 혜택을 받을 수 있다. 실제로 아시안게임 금메달을 기점으로 해외 진출에 성공한 사례도 매우 많다. '큰 무대'는 단순히 해외 진출에 그치지 않는다. 아시안게임에서의 활약은 A대표팀으로 가는 티켓이 되기도 한다. 선수들 사이에서도 "아시안게임에서 활약하면 A대표팀으로 갈 수 있다"는 긍정 인식이 깔려 있다. 일찌감치 병역 문제를 해결한 김준홍(수원) 이승원(강원) 이영준 등은 이민성 감독의 부름에 한걸음에 달려왔다.

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A대표팀은 2026년 북중미월드컵 이후 새 시대를 준비하고 있다. 특히 일부 포지션은 확실한 주축이 무너진 '소용돌이' 상태다. 대표적인 예가 최전방 공격진이다. 오현규(베식타시)는 올 시즌 소속팀에서 출전 시간이 크게 줄었다. 조규성(미트윌란) 역시 다소 들쭉날쭉한 모습을 보이고 있다. 1990년생 김승규(도쿄), 1991년생 조현우(울산)가 지키고 있던 골키퍼 포지션의 세대교체 필요성도 대두되고 있다. 그동안 A대표팀의 중심을 잡았던 1992년생 손흥민(LA FC) 이재성(마인츠)의 짐도 덜어줘야 한다는 목소리도 나오고 있다.

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한국 축구가 나고야에서 아시안게임 4연패는 물론, 새 장을 열 '확실한 카드'를 얻을 수 있을까. 한국은 15일 카타르와의 조별리그 1차전을 시작으로 본 무대에 나선다. 이 감독은 "금메달을 딸 수 있도록 최선을 다하겠다"고 각오를 다졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com