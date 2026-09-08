[오피셜]축구에 진심인 현대차, 마침내 유럽챔피언스리그와 손잡았다, 공식 파트너로 4시즌 함께 한다.."현대차, UCL 모두 사람들을 하나로 모은다"

현대차가 유럽챔피언스리그 공식 파트너로 참여한다 캡처=현대차 공식 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]한국을 대표하는 글로벌 자동차 그룹 현대차가 유럽축구연맹(UEFA)과 손을 잡았다. 이번 2026~2027시즌부터 향후 4시즌 동안 유럽 클럽 축구 최고 무대인 유럽챔피언스리그의 새로운 자동차 공식 파트너로 참여한다. 이번 계약과 직접적으로 연계되는 첫 번째 모델은 현대차의 전기차 모델인 아이오닉3이다. 현대차가 이번 여름 튀르키예 공장에서 생산하기 시작한 소형 전기차로 유럽 시장에 선보일 5개 신차 중 하나라고 한다.

현대차와 유럽축구연맹은 8일 공식 파트너가 된 사실을 공식 채널을 통해 발표했다. 현대차의 데이터에 따르면 전 세계 인구 3명 중 1명에 가까운 사람이 시청할 정도로 챔피언스리그는 매년 세계에서 가장 많은 사람이 시청하는 클럽 대회로 그 가치가 매우 높다. 실제로 현재의 대회 방식은 유럽 주요 리그의 36개팀이 본선에서 대결해 챔피언을 가린다. 팀별로 리그 페이즈에서 8경기씩을 하며, 상위 8팀이 16강에 직행하고, 나머지 8팀은 플레이오프를 통해 결정된다. 16강부터는 녹다운 토너먼트식으로 챔피언을 결정한다. 지난 두 시즌 동안 이강인이 속했던 파리생제르맹이 챔피언에 올랐다. 이강인은 지난 여름 이적시장에서 스페인 아틀레티코 마드리드로 이적했다. 현대차는 유럽 축구 시장에서 어필하기 위해 챔피언스리그와 함께 하기로 결정한 것이다.

현대차에 이번 챔피언스리그 진출은 최고 수준의 축구와 인연을 맺은 지 거의 30년 만에 이루어진 것이라고 스페인 매체 마르카는 평가했다. 현대차는 현재 역사적으로 주요 국제 대회 및 다양한 대륙의 클럽들(아틀레티코 마드리드 포함)에 참여해 왔다. 현대차는 2002년 한-일월드컵부터 국제축구연맹(FIFA)의 핵심 파트너로 북중미월드컵에도 참여했다.

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파리생제르맹 시절의 이강인 캡처=파리생제르맹 구단 SNS

스페인 출신 호세 무뇨스 현대차 사장 겸 CEO는 이번 협약에 대해 축구가 "언어, 국경, 세대를 넘어 그 어떤 것과도 비교할 수 없을 만큼 사람들을 하나로 모아준다"고 말했다. 또 자비에 마르티네 현대차 유럽 법인장은 "챔피언스리그와 현대차 모두 진보, 성과, 그리고 사람들을 하나로 모으려는 야망에 의해 움직인다"고 했다고 마르카가 전했다.

현대차가 유럽챔피언스리그 공식 파트너로 참여하게 됐다. 캡처=현대차 SNS

이번 2026~2027시즌 챔피언스리그는 9일 오전 1시45분 AEK아테네-라스크전, 클럽 브뤼헤-애스턴빌라전을 시작으로 열전에 돌입한다. 한국 국가대표로는 이강인(아틀레티코), 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(포르투), 이한범(클럽 브뤼헤)이 유럽 최고 무대에 출전한다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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