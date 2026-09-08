[오피셜]'안 풀린다!' 부산 '주포' 크리스찬, 음주운전 적발→팀 활동 배제 "머리 숙여 사과드린다"

사진=부산 아이파크 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]안 풀려도 너무 안 풀린다. K리그2(2부) 부산 아이파크가 간판 공격수인 크리스찬(26·본명은 크리스티안 헤나투)의 음주운전 적발 악재까지 만났다.

부산은 8일 구단 공식 계정을 통해 '크리스찬이 7일 음주운전으로 적발된 사실을 확인했다. 팀을 믿고 응원해주시는 팬 여러분께 실망과 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다'고 발표했다.

이어 '구단은 당일 해당 사실을 인지한 즉시 긴급 선수단 관리위원회를 열어 크리스찬을 훈련 및 선수단 활동에서 배제했다. 한국프로축구연맹에 관련 사실을 보고했다'고 덧붙였다.

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사진제공=한국프로축구연맹

부산은 지난 7월까지 K리그2 선두를 달리며 K리그1 승격 꿈을 키웠다. 그 중심엔 크리스찬의 활약이 있었다. 올 시즌을 앞두고 부산 유니폼을 입은 브라질 출신 스트라이커 크리스찬은 리그 24경기에서 8골-4도움을 기록했다. 팀 내에서 득점 및 공격포인트가 가장 많다. 하지만 부산은 최근 8경기에서 2무6패를 기록, 부진을 이어가며 6위로 추락했다. 이런 상황에서 크리스찬의 음주운전 문제까지 발생했다. 크리스찬은 출전정지 등 프로축구연맹의 중징계가 불가피하다. 남은 시즌 순위싸움에서 큰 타격을 입게 됐다.

부산은 '구단은 이번 사안을 무겁게 받아들이고 있다. 확인된 사실과 조사 결과를 바탕으로 관련 규정에 따라 엄정하게 후속 조치를 진행하겠다. 또한 향후 선수단 관리와 교육 체계를 다시 점검하고 강화해 같은 일이 재발하지 않도록 최선을 다하겠다. 팬 여러분께 다시 한번 머리 숙여 사과드린다'고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com