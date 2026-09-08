이강인의 AT 마드리드 충격 진단, 우승과 거리 멀어지나..."너무 안일해, 성장이 어려운 상태"

사진=이강인 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]아틀레티코 마드리드에 대한 충격적인 평가가 등장했다.

스페인의 에스토 에스 알레티는 8일(한국시각) '아틀레티코 마드리드가 대패 이후 다시 논란의 중심에 섰다'고 보도했다.

에스토 에스 알레티는 '코페의 방송 패널인 해설가 곤살로 미로는 아틀레틱 클루브전 패배를 단순히 경기력 부진으로만 치부해서는 안 되며, 오랫동안 구단에 뿌리내린 문제의 결과로 봐야 한다고 주장했다. 팀을 둘러싼 기대 수준을 직접적으로 지적하며, 엄청난 자만심이 결국 모든 것을 정당화하고 있다고 했다. 그는 미로는 지난 시즌 우승팀과의 격차를 언급하며 왜 상황에 대한 반발이 없는지에 대한 의문이 제기됐다'고 전했다.

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EPA연합뉴스

아틀레티코는 5일 스페인 빌바오의 산 마메스에서 열린 아틀레틱 클루브와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 4라운드에서 0대3으로 대패했다. 개막 이후 3경기에서 패배 없이 순항하던 아틀레티코는 이번 대패로 첫 암초를 마주했다.

비판의 목소리가 나왔다. 해설가인 미로는 이번 패배가 아틀레티코의 안일함에서 이어진 결과라고 지적했다. 그는 "지난 시즌 라리가에서 바르셀로나에 25점이나 뒤처졌는데 무슨 일이 있었나. 아무 일도 없었다"며 무관심이 아틀레티코처럼 높은 목표를 가진 클럽이라면 결코 용납할 수 없는 상황을 당연하게 받아들이게 만든다고 했다.

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이어 "안일한 상태에 머물러 있고, 누구도 팀을 더 몰아붙일 만한 요구를 하지 않기 때문에 성장이 매우 어렵다"라며 선수들과 감독, 구단 모두 안일한 상태에서 몰아붙이는 경우가 줄어들었다고 덧붙였다.

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사진=이강인 SNS 캡처

올 시즌 아틀레티코는 지난해의 아쉬움을 만회하고자 열심히 준비했다. 2025~2026시즌 당시 아틀레티코는 리그 4위, 유럽챔피언스리그 4강 탈락, 코파델레이 준우승 등 무관으로 시즌을 마치며 아쉬움이 컸다. 특히 리그에서 드러난 우승팀 바르셀로나, 준우승팀 레알 마드리드와의 현격한 격차가 뼈아팠다. 올 시즌은 다시 3강 체제를 구축하기 위해 분전 중이다. 다만 이번 대패로 시즌 초반 기세가 꺾일 수 있게 됐다.

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미로의 비판이 온전히 받아들여질 수 있는지는 미지수다. 아틀레티코는 올여름 여러 변화가 있었다. 공격에는 이강인, 중원은 모르텐 히울만, 수비에는 크리스티안 로메로까지 핵심이 되어야 할 신입생들의 합류가 이뤄졌다. 완벽한 적응까지 시간이 필요할 수밖에 없다. 훌리안 알바레스 사가와 월드컵 등으로 선수단도 100%가 아니다. 아틀레티코가 정말 다른 팀들에 밀려 우승과 거리가 멀어지는 팀이 될지는 더 지켜봐야 할 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com