'충격! 일본 축구 스쿼드 놀랍다' 사실상 유럽파로만 日 국가대표 4팀을 꾸릴 수 있다, J리그는 들어갈 틈이 없다..'베스트11은 전원 유럽 빅5리그 소속'

캡처=스포티사무라이 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]아시아 국가 중 유럽 축구 무대에 가장 많은 선수가 진출한 나라는 우리나라의 영원한 라이벌 일본이다. 일본 출신 축구 선수들은 최근 유럽 빅5리그는 물론이고 벨기에, 덴마크 등 중소리그에도 진출해 성장하고 있다.

일본의 한 매체가 유럽 무대에 진출한 선수들 중심으로 대표팀을 9팀이나 꾸릴 수 있다는 걸 보여준 예상 베스트11 이미지가 SNS에서 화제다. 일본의 대표팀 스쿼드가 얼마나 두터운 지를 보여준 하나의 사례다.

매체 스포티사무라이가 올린 일본 대표팀 스쿼드는 하루가 다르게 두텁고 강해지고 있다. 일본 대표팀은 시간이 지날수록 최고의 선수만 골라서 꾸릴 수 있는 구조가 만들어지고 있다.

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캡처=스포티사무라이 SNS

스포티사무라이가 올린 첫번째 팀에는 우에다 아예세(릴), 미토마 가오루(브라이턴), 구보 다케후사(소시에다드), 나카무라 게이토(리옹), 가마다 다이치(크리스털 팰리스), 사노 가이슈(마인츠), 도안 리츠(프랑크푸르트), 이토 히로키(바이에른 뮌헨), 이타쿠라 고(묀헨글라드바흐), 도미야스(크리스털), 스즈키 자이온(애스턴 빌라)이 올랐다. 11명 전원이 유럽 빅5(잉글랜드, 스페인, 이탈리아, 독일, 프랑스) 리그 소속이다.

캡처=스포티사무라이 SNS

두번째 팀에는 마치노 슈토(묀헨글라드바흐), 미나미노(모나코), 스즈키 유이토(프라이부르크), 마에다 다이젠(입스위치), 모리타 히데마사(헐), 다나카 아오(리즈), 이토 준야(헹크), 스즈키 준노스케(코펜하겐), 다니구치(신트트라위던), 와타나베(페예노르트) 오사코(히로시마)가 들어갔다. 골키퍼 오사코를 빼곤 전부 유럽파다.

캡처=스포티사무라이 SNS

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세번째 팀에는 고토 케이스케(프라이부르크), 사토(발렌시아), 사카모토(코번트리), 미토(아약스), 사노 고다이(에인트호벤), 후지타(장파울리), 스카와라(칼리아리), 세코 아유무(르아브르), 마치다(호펜하임), 다카이 고토(신트트라위던), 고쿠보(신트트라위던)가 들어갔다. 11명 전원이 유럽에서 뛰고 있다.

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캡처=스포티사무라이 SNS

네번째 팀에는 시오가이(볼프스부르크), 히라카와 유(브리스톨), 기타노 소타(잘츠부르크), 가와사키(마인츠), 하타테(번리), 야마모토 리히토(프라이부르크), 마츠키(사우스햄턴), 츠나시마(앤트워프), 안도 도모야(장파울리), 마이쿠마(알크마르), 하야카와(가시마)가 들어갔다. 골키퍼 하야카와를 빼고 전부 유럽파다.

캡처=스포티사무라이 SNS

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스포티사무라이가 뽑은 네번째 일본 대표팀까지 골키퍼 두명 오사코와 하야카와를 뺀 필드 플레이어 전원이 유럽에서 뛰고 있는 선수들이다. 사실상 유럽파로만 네 팀을 구성할 수 있는 것이다.

다섯번째 팀에도 최전방 공격수 오가와 고키(마치다)를 빼곤 10명이 유럽에서 뛰고 있다. 여섯번째 팀에는 최전방 공격수 후루하시(LA갤럭시), 골키퍼 아라키 루이(감바 오사카) 두 명을 빼고 전부 유럽파들이다. 아홉번째 팀이 돼서야 K리거들이 팀의 절반 이상을 차지할 정도가 됐다.

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캡처=스포티사무라이 SNS

캡처=스포티사무라이 SNS

캡처=스포티사무라이 SNS

일본 축구 대표팀은 올해 북중미월드컵에서 32강에 올랐다. 32강에선 브라질과 막판 혈투 끝에 1대2로 역전패하며 대회를 마감했다. 일본은 이번 대회 전 최소 8강을 목표로 했다. 일본 대표팀 사령탑 모리야스 하지메 감독은 앞으로 일본의 월드컵 목표는 우승이라고 했지만 아직 세계의 높은 벽과 차이를 보였다. 일본 선수들은 "앞으로 세계 대회에서 우승하기 위해선 개인의 실력을 더 끌어올려야 한다"고 한 목소리를 냈다.

한국은 북중미월드컵에서 조별리그를 통과하지 못했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com