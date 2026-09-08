[공식발표]한국프로축구연맹, '음주 운전' 부산 크리스찬 활동 정지 '추후 상벌위원회→정식 징계 예정'

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]한국프로축구연맹이 음주운전으로 경찰에 적발된 크리스찬(부산 아이파크)에 대해 K리그 공식 경기 출전을 60일간 금하는 활동 정지 조치를 취했다.

프로축구연맹은 '이번 조치로 우선 크리스찬의 경기 출전을 금하고 추후 상벌위원회를 열어 정식 징계를 할 예정'이라고 덧붙였다. '활동 정지'는 사회적 물의를 야기하거나 K리그 가치를 훼손하는 비위 행위에 대해 단시일 내 상벌위원회 심의가 어려운 경우 대상자의 K리그 관련 활동을 60일(최대 90일까지 연장 가능)간 임시로 정지하는 것이다.

사진=부산 아이파크 구단 공식 계정 캡처

부산 구단은 앞서 공식 계정을 통해 '크리스찬이 7일 음주운전으로 적발된 사실을 확인했다. 팀을 믿고 응원해주시는 팬 여러분께 실망과 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다. 구단은 당일 해당 사실을 인지한 즉시 긴급 선수단 관리위원회를 열어 크리스찬을 훈련 및 선수단 활동에서 배제했다. 한국프로축구연맹에 관련 사실을 보고했다'고 발표했다.

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올 시즌을 앞두고 부산 유니폼을 입은 브라질 출신 스트라이커 크리스찬은 리그 24경기에서 8골-4도움을 기록했다. 팀 내에서 득점 및 공격포인트가 가장 많다. 하지만 음주운전으로 논란의 중심에 섰다. 부산도 발등에 불이 떨어졌다. 부산은 지난 7월까지 K리그2(2부) 선두를 달리며 K리그1 승격 꿈을 키웠다. 하지만 최근 8경기에서 2무6패를 기록, 부진을 이어가며 6위로 추락했다.

부산은 '구단은 이번 사안을 무겁게 받아들이고 있다. 확인된 사실과 조사 결과를 바탕으로 관련 규정에 따라 엄정하게 후속 조치를 진행하겠다. 또한 향후 선수단 관리와 교육 체계를 다시 점검하고 강화해 같은 일이 재발하지 않도록 최선을 다하겠다. 팬 여러분께 다시 한번 머리 숙여 사과드린다'고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com