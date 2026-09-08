물러설 수 없는 도약 기회...'무고사-페리어 선봉' 인천vs'바사니-갈레고 출격' 부천, 선발 명단 발표[현장라인업]

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[인천=스포츠조선 이현석 기자]인천 유나이티드와 부천FC가 물러설 수 없는 도약 기회에서 서로를 마주한다.

인천과 부천은 8일 인천축구전용구장에서 열리는 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드를 앞뒀다.

순위를 끌어올리기 위해선 승리가 절실한 두 팀이다. 인천은 최근 3경기 1무2패, 승리가 없다. 안양과 전북, 서울까지 까다로운 상대들을 연거푸 만나며 고전했다. 순위는 어느새 9위, 6강 도전을 위해선 더 이상 물러설 수 없다.

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부천 또한 마찬가지다. 포항전 3대0 승리로 기세를 올리는 듯 했지만, 다시 3경기를 내리 승리 없이 마쳤다. 서울, 안양전 패배도 문제였지만, 직전 대전전 0대5 대패는 충격파가 클 수밖에 없었다. 9위와 10위에 자리한 두 팀으로서는 서로를 끌어내려야 다시금 순위 도약을 노릴 수 있는 상황이다.

윤정환 인천 감독은 4-4-2 포메이션으로 나선다. 최전방에 무고사와 페리어, 중원은 이동률 서재민 이명주 레안드로가 구성한다. 수비진은 김명순 김연수 후안 이비사 이주용이 자리한다. 골문은 김동헌이 지킨다.

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이영민 부천 감독은 3-4-3 포메이션으로 맞선다. 스리톱에 갈레고 구스타보 바사니, 중원은 안태현 성계건 카즈 김승빈이 자리한다. 스리백은 홍성욱, 패트릭, 정호진이 구축한다. 골키퍼 장갑은 김형근이 낀다.

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인천=이현석기자 digh1229@sportschosun.com