'조기우승 카운트다운' FC서울, 울산전서 베스트 멤버 총투입→6연승 도전, 에릭 빠진 울산은 '스리백 AGAIN'

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[울산=스포츠조선 윤진만 기자]K리그 조기 우승 카운트다운에 돌입한 FC서울이 까다로운 울산 원정에서 베스트 멤버를 총투입했다.

김기동 서울 감독은 8일 오후 7시30분 문수축구경기장에서 열리는 울산과의 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드에서 주중 경기임에도 따로 로테이션을 가동하지 않았다. 클리말라를 톱에 세우고 정승원 안데르손, 문선민을 공격 2선에 배치했다. 손정범 바베츠가 중원 듀오를 맡았고, 최준 야잔, 로스, 김진수가 포백을 꾸렸다. 구성윤이 골키퍼 장갑을 꼈다. 천성훈 박장한결 정하원 이승모 박수일 김민준 이한도 안재민 강현무가 교체명단에 포함됐다.

울산은 다시 스리백으로 회귀했다. 이진현 이동경 에릭이 스리톱을 맡고, 장시영 조현택이 양 윙백을 담당한다. 이규성 토마스가 더블 볼란치를 구축하고, 서명관 정승현 김영권이 스리백을 담당한다. 조현우가 골문을 지킨다. 페드링요, 이희균 백인우 보야니치, 강상우 심상민 박우진 트로야크, 류성민이 벤치에 대기한다. 에릭은 퇴장 징계로 결장한다.

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서울은 최근 5경기에서 대전(4대2 승)-안양(7대0 승)-부천(1대0 승)-광주(5대2 승)-인천(1대0 승)을 상대로 내리 승리하며 선두를 확고히 다졌다. 이날 승리시 마지막 우승 시즌인 2016년 이후 10년만에 리그 6연승을 질주하며 조기우승에 한 발짝 더 다가설 수 있다. 현재 승점 59점으로 2위 전북(승점 42)과의 승점차는 17점차다. 우승까지 단 6승을 남겨뒀다.

울산도 서울을 벼르고 있다. 서울에 마지막 패배를 안긴 팀이 울산이지만, 올 시즌 홈 맞대결에선 1대4로 졌다. 울산은 현재 승점 41점으로 전북을 1점차로 추격하고 있다.

울산=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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