인천전 키는 역시 '수비', 이영민 감독 "얼마나 잘 준비되었느냐가 중요, 수비 우선 돼야"[현장인터뷰]

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[인천=스포츠조선 이현석 기자]이영민 부천 감독이 꼽은 포인트는 수비였다.

인천과 부천은 8일 인천축구전용구장에서 열리는 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드를 앞뒀다.

부천은 포항전 3대0 승리로 기세를 올리는 듯 했지만, 다시 3경기를 내리 승리 없이 마쳤다. 서울, 안양전 패배도 문제였지만, 직전 대전전 0대5 대패는 충격파가 클 수밖에 없었다. 9위와 10위에 자리한 두 팀으로서는 서로를 끌어내려야 다시금 순위 도약을 노릴 수 있는 상황이다.

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이영민 부천 감독은 경기를 앞두고 취재진과 만나 "다음 날은 휴식을 취하고 경기를 돌아봤다. 그동안 3로빈에서 경기 내용과 결과가 나쁘지 않았다. 좋았던 부분을 생각하지 못?던 것 같다. 우리가 대전을 더 잘하게 만들었다. 경기를 준비하는 자세나 과정이 부족하지 않았나 이야기했다. 시즌이 끝날 때까지 기조를 끌고가야 한다고 강조했다"고 했다.

인천전을 앞두고 이 감독은 휴식과 수비를 강조했다. 그는 "휴식이 먼저라고 봤다. 인천전 2경기를 확인했고, 준비한 부분을 훈련했다. 인천이 한 명이 없는 상황에서 뛴 건 힘들었겠지만 비슷할 것 같다"고 했다. 이어 "수비적으로 얼마나 준비가 잘 되어있느냐가 중요하다. 선제실점을 하고 뒤집을 수 있는 팀이 아니다. 분위기를 먼저 만들어야 잘 흘러갈 수 있다. 수비적인 것이 우선이 돼야 한다"고 덧붙였다.

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수비와 더불어 공격을 이끌어줄 핵심은 바사니다. 가브리엘이 무릎 부상으로 상태가 좋지 않아 빠진 상황, 바사니의 활약이 더 중요해졌다. 이 감독은 "아직까지 바사니가 K리그1에서 보여준 모습에 우려가 있지만 나는 믿고 있다. 바사니를 통해 활로를 찾고 있는 부분이 많다. 갈레고 또한 바사니 덕분에 활로를 찾는 부분도 있다. 바사니가 부상도 안고 있었다. 좋은 컨디션만 찾는다면 작년 못지 않은 활약이 기대된다"고 했다.

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인천=이현석기자 digh1229@sportschosun.com