'신중한 1강 사령탑' 김기동 서울 감독 "현혹될까봐 요새 뉴스 안 본다"[현장인터뷰]

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[울산=스포츠조선 윤진만 기자]조기우승 카운트다운에 돌입한 팀의 감독은 으레 구름 위를 떠다니는 기분일 것 같은데, FC서울의 김기동 감독은 달랐다. 김 감독은 8일 문수축구경기장에서 열리는 울산과의 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드 원정경기 사전 인터뷰에서 우승 가능성을 묻는 'N번째' 질문에 "죄송한데, 요새 신문을 안 본다. 뉴스를 보면 현혹되거나 흔들릴 수 있다. (뉴스를 보면)사람이다보니 아무래도 신경이 쓰일 수 밖에 없다"며 "지금은 오로지 경기, 경기, 경기에만 집중하고 있다"라고 강조했다. 이어 "작년에는 (상황이)너무 안 좋아서 (뉴스를)안 봤고, 올해는 다른 이유로 안 보고 있다"라며 껄껄 웃었다.

5연승을 질주 중인 김 감독은 6연승에 포커스를 맞춰 베스트 멤버를 총투입했다. 갚아야 할 것도 있다. 지난 20라운드 홈 경기에서 울산에 1대3으로 패했다. 마지막 패배였다. 김 감독은 당시 경기에 대해 "경기 내용은 좋았다. 시작한지 얼마 지나지 않아 로스가 공을 빼앗겨 실점을 했다. 막판엔 야고에게 실점했다"며 "라커룸에서 선수들에게 '내가 언론에 경기 내용이 좋았다고 말했는데, 그 말이 사실이 되게끔 증명해야 한다'고 당부했다"라고 말했다.

서울을 상대하는 울산은 김영권 정승현 서명관 스리백을 재가동했다. 최다득점팀(53골)인 서울의 화력을 잠재우기 위한 선택이다. 김 감독은 "울산이 우리와의 경기에서부터 스리백을 썼다. 그 이후 대전에 패하고 다시 포백을 썼다. 오늘은 변화를 주지 않을까 예상을 했다. 제로톱을 쓸 것으로 인지를 하고 있다"며 어느정도 울산의 변화를 예상했다고 말했다. "타깃형인 야고가 최근 자신감이 많이 올라온 상태였는데 이날 (퇴장 징계로)결장한다. 말컹은 나올 줄 알았는데 빠졌다"라며 말컹의 결장은 예상하지 못했다고 했다.

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김현석 울산 감독은 스리백 카드에 대해 "극약처방"이라며 "상대가 공격에 숫자가 많이 둔다. 수비 안정을 위해 스리백을 전략적으로 꺼냈다"라고 했다. 그러면서 "꼬리를 내리기보단 홈 경기이기도 하고 팬을 위해 하이 프레싱을 하는 공격적인 스리백"이라고 맞불을 예고했다.

김현석 감독은 야고가 퇴장 징계로, 말컹이 부상으로 빠져 전문 스트라이커가 엔트리에 전무한 상황에 대해선 "전략을 갖고 있다"며 "어려운 상황에 놓이면 트로야크를 전방으로 올리는 방안, 정승현을 올리는 방안을 고민하고 있다"라고 말했다.

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서울은 윙어 문선민을 선발로 투입하고, 울산은 윙백 강상우를 벤치에 앉혀뒀다. 김기동 감독은 문선민에 대해 "이승모 손정범이 체력적으로 부담을 안고 있다. 예전 좋은 기억을 떠올려 이번에 문선민을 선발로 기용했다"라고 했다.

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또, 교체명단에 포함한 신예 정하원에 대해선 "포지션 때문에 데리고 와야 했다. 아직 고등학교 2학년으로 힘이 없다. 순간 스피드가 부족하다. 하지만 공을 차는 센스는 같은 연령대 중에 TOP이라고 파악하고 있다"라고 기대감을 숨기지 않았다.

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누적경고 징계를 씻고 돌아온 수비수 야잔에 대해선 "텐션을 낮추라고 했다. 쉬고 왔더니 상당히 기분이 UP이 된 것 같았다"라며 웃었다. 다만 야고와 로스가 서로 투닥투닥하면서 시너지 효과를 내고 있다며 만족감을 드러냈다. 두 외인 센터백 듀오를 뚫어야 하는 김현석 감독은 서울 수비진에 대해 "뒷공간과 속도가 약점이다. 빌드업 기술도 원활하지 않다"라고 말했다.

김현석 감독은 경기 당일 사우나에서 만난 강상우가 '발끝이 예민하니 빨리 투입해달라'고 말했다고 웃으며 뒷이야기를 전했다.

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울산=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com