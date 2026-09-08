'인천 지역 비하' 걸개 논란 접한 윤정환 감독 "왜 그런 식으로 비하하는지...큰 문제 될 수도"[현장인터뷰]

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[인천=스포츠조선 이현석 기자]윤정환 감독이 FC서울과 경기에서 나온 걸개 논란에 입을 열었다.

인천과 부천은 8일 인천축구전용구장에서 열리는 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드를 앞뒀다.

인천은 최근 3경기 1무2패, 승리가 없다. 안양과 전북, 서울까지 까다로운 상대들을 연거푸 만나며 고전했다. 순위는 어느새 9위, 6강 도전을 위해선 더 이상 물러설 수 없다. 9위와 10위에 자리한 두 팀으로서는 서로를 끌어내려야 다시금 순위 도약을 노릴 수 있는 상황이다.

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윤정환 인천 감독은 경기 전 취재진과 만나 "고민할 것은 없었다"면서도 순위 격차에 대해서는 "서울전부터 그 생각을 하고 있었다. 결과가 뒤틀렸다. 분위기는 나쁘지 않았다"고 했다.

김건희의 퇴장, 박경섭의 차출로 인해 인천은 김연수가 선발로 나선다. 윤 감독은 "센터백이 연수 밖에 없었다. 2주 전부터 준비는 해둔 상태였다. 군대까지 2년 가까이 된 것 같다. 잘할 것이라고 보고 있다. 전술적으로 훈련도 해왔다. 덤비지 않고 하는 것이 중요하다"고 했다.

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상대 부천에 대해서는 "이를 악물고 덤비지 않을까. 다만 남 걱정할 때는 아닌 것 같다"고 했다. 부천과 올 시즌 지난 2경기에서는 모두 무승부에 그친 인천이다. 윤 감독은 "연전은 체력적인 부담이 크다. 양팀 모두 집중력을 강조해야 한다. 찬스에서 넣냐 못넣느냐에 따라 경기 분위기가 갈릴 수 있다"고 했다.

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윤 감독은 당장 지금의 경기는 걱정이 없지만, 벌써부터 차기 시즌에 대한 우려를 표했다. 그는 "오늘은 큰 걱정은 없다. 지난 경기도 좋았다. 수비수들이 힘들었겠지만, 컨디션은 좋아서 준비하며 큰 걱정은 없었다. 올해보다는 내년이 더 걱정이다. 멤버 구성이 큰일이다"고 했다.

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인천은 이날 경기를 앞두고 서울전 걸개에 대한 논란도 제기되며 논란이 제기됐다. 인천 구단에 따르면 지난 5일 서울월드컵경기장에서 열린 인천과 서울의 경기 종료 직후 홈 응원석에 '전달水(수)+조건盜(도)=人賤(인천) UTD'라고 적힌 걸개가 등장했다. 인천의 정식 한자 표기인 '어질 인(仁)·내 천(川)'을 '사람 인(人)·천할 천(賤)'으로 바꿨다. 구단을 넘어 인천이라는 도시와 시민 전체를 모욕했는 비판이 쏟아졌다. 인천 또한 '인천의 지명을 의도적으로 폄훼하는 한자 문구와 함께 인천 유나이티드를 지칭하는 표현이 포함됐다'며 '내용은 경기장 현장뿐 아니라 방송 중계 화면을 통해 불특정 다수에게 노출된 점에서 심각성을 가볍게 볼 수 없다'고 입장을 밝혔다.

윤 감독은 "나는 보지 못했다. 기사로 접했다. 왜 그런 식으로 다른 팀을 비하하는지는 모르겠다. 싸우자는 것인가. 경기를 통해서 해야 할 부분이다. 서포터즈끼리의 문화가 재미를 위해서는 좋지만, 걸개로 이렇게 싸우자고 들면 큰 문제가 될 수도 있다. 어떻게 될지는 모르겠지만, 좋지 않은 부분이다. 내가 선수 시절에는 이런 문화는 없었다. 과격함은 있더라도 걸개로 이런 일은 없었다"고 했다.

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인천=이현석기자 digh1229@sportschosun.com