'먹튀→25인 명단 제외' 토트넘이 포기한 브라질 국대 히샬리송의 빅피처, 브라질 복귀 또는 러시아 진출..'사전 계약 가능한 겨울 이적시장까지 의도된 결장'

Soccer Football - Premier League - Brentford v Tottenham Hotspur - GTech Community Stadium, London, Britain - August 22, 2026 Tottenham Hotspur's Richarlison during the warm up before the match Action Images via Reuters/Matthew Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]브라질 국가대표까지 지낸 공격수 히샬리송(토트넘)은 최근 토트넘의 2026~2027시즌 프리미어리그 25인 명단에서 빠졌다. 엔트리 변경은 오는 겨울 이적 시장 때 가능하다. 따라서 그는 당분간 경기 출전이 불가능하다. 그런데 히샬리송이 다른 옵션을 저울질하고 있다는 매체 보도가 나왔다. 브라질 리그 또는 러시아 무대 진출 가능성이다. 또 겨울 이적 시장까지 몸을 만들면서 조용히 기다릴 수도 있다.

유럽 매체 '스포츠 몰'은 히샬리송이 이번 시즌 종료 후 이적료 없이 클럽을 떠나기 위한 사전 계약에 합의할 수 있는 내년 1월 겨울 이적 시장까지 토트넘에 남아 결장할 의향이 있다고 보도했다.

또 다른 가능성은 브라질 리그 바스코 다 가마가 가능한 한 빨리 경기장에 복귀하기를 간절히 바라는 만 29세의 히샬리송을 영입하는 데 관심이 있다고 한다. 유럽과 사우디아라비아 프로리그의 이적 시

Advertisement

Tottenham Hotspur's Brazilian striker #09 Richarlison with his boots after the pre-season friendly football match between Tottenham Hotspur and TSG 1899 Hoffenheim at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on August 15, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP)

장이 닫힌 상황에서, 히샬리송에게 남아 있는 몇 안 되는 선택지 중 하나는 브라질과 러시아다. 그는 여전히 토트넘과 계약되어 있지만 사실상 전력 외로 분류됐다.

히샬리송은 이번 여름 프리시즌 때 로베트로 데 제르비 감독과의 면담에서 이적 얘기를 꺼냈다. 그런데 히샬리송의 생각대로 이적이 성사되지 않았다. 친정팀 에버턴이 그를 염두에 두었다. 하지만 토트넘과 에버턴은 히샬리송의 이적료는 두고 합의점을 찾지 못했다. 3500만파운드 정도 얘기가 나왔지만 협상이 무산됐다. 이후 이번 여름 모하메드 살라와 파비뉴를 영입한 튀르키예 리그 트라브존스포르의 제안도 받았지만 그마저도 성사되지 않았다.

Soccer Football - Pre Season Friendly - Tottenham Hotspur v TSG 1899 Hoffenheim - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - August 15, 2026 Tottenham Hotspur's Richarlison celebrates scoring their first goal Action Images via Reuters/Matthew Childs

주요 유럽리그와 사우디 리그가 최근 여름 이적시장 문을 받았다. 토트넘은 이번 시즌 프리미어리그 경기를 치를 25명의 명단을 사무국에 제출하면서 히샬리송을 제외했다. 대신 부상에서 회복 중인 사비 시몬스와 윌송 오도베르를 포함시켰다. 이탈리아 출신 데 제르비 감독은 "(히샬리송 제외는) 내 결정이 아니었다. 히샬리송이 스스로 모든 것을 결정했다고 생각한다. 그는 프리시즌 시작 때 나와 이야기를 나눴고, 떠나고 싶다는 자신의 생각과 바람을 밝혔다"고 말했다.

Advertisement

Tottenham Hotspur's Brazilian striker #09 Richarlison (C) celebrates after scoring the opening goal during the pre-season friendly football match between Tottenham Hotspur and TSG 1899 Hoffenheim at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on August 15, 2026. (Photo by Henry Nicholls / AFP)

Advertisement

토트넘은 이번 시즌 개막 후 1무2패로 출발이 부진하다. 히샬리송은 토트넘과 2027년 6월말까지 계약돼 있다. 이번 시즌이 마지막이다. 1997년생인 그의 시장가치는 2300만유로다. 그는 지난 2022년 7월 에버턴에서 토트넘으로 이적했다. 당시 이적료가 5800만유로였다. 히샬리송은 EPL에서 지난 9시즌 동안 총 5시즌 10골 이상을 터트렸다. 그의 단점은 꾸준함이 떨어진다는 것이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com