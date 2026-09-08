[오피셜]韓 축구 에이스! 이강인 정장 차림으로 UCL 정조준…최종 스쿼드 합류→리버풀 원정 출격

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)이 영국 원정에 나선다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 10일 오전 4시(이하 한국시각) 영국 리버풀의 안필드에서 리버풀(잉글랜드)과 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 첫 경기를 치른다.

아틀레티코 마드리드는 8일 구단 공식 채널을 통해 리버풀 원정에 나서는 최종 명단 및 선수단 사진을 공개했다. 이강인은 스쿼드에 당당히 이름을 올렸다. 그는 정장 차림으로 '위풍당당' 리버풀 원정길에 올랐다.

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사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

이강인은 올 시즌을 앞두고 파리생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 에이스의 상징, 7번을 달고 뛴다. 그는 말라가와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막전에선 교체 투입돼 결승골을 꽂아 넣었다. 이후 비야레알, 세비야, 빌바오와의 2~4라운드에는 모두 선발로 그라운드를 밟았다.

사진=AFP 연합뉴스

이강인에게 UCL 무대는 무척이나 간절하다. 그는 지난 두 시즌, PSG의 유니폼을 입고 연달아 UCL 정상에 올랐다. 하지만 그는 UCL 경기에선 좀처럼 기회를 잡지 못했다. 그는 2025~2026시즌 UCL 8강 1차전 후반 33분 교체 투입된 이후 5연속 경기에 나서지 못했다. 공교롭게도 그의 마지막 UCL 상대는 리버풀이었다.

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한편, 아틀레티코 마드리드는 지난 시즌에 이어 2연속 안필드에서 경기를 치르게 됐다. 지난 시즌 대결에선 리버풀이 홈에서 3대2로 이겼다. 아틀레티코 마드리드는 리버풀과 앞서 9차례 붙어 3승2무4패를 기록했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com