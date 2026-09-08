[오피셜]'무려 17년 만의 교체' 리버풀 유니폼 간판 변경, 스탠다드차타드→튀르키예 항공..5년 계약-연간 6000만파운드 후원

리버풀 유니폼의 메인 스폰스가 튀르키예 항공으로 바뀐다 캡처=안필드에디션 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 리버풀 유니폼의 간판이 17년 만에 바뀐다. 세계적인 금융사 스탠다드차타드에서 튀르키예 항공으로 교체됐다.

리버풀 구단은 8일 공식 채널을 통해 2027~2028시즌부터 유니폼 메인 스폰서를 스탠다드차타드에서 튀르키예 항공으로 바꾸는데 합의했다고 발표했다. 리버풀 구단 역사에 남을 이번 계약은 기간은 5년이며 연간 6000만파운드(약 1090억원) 이상, 총액 3억파운드 규모의 수익을 창출할 것으로 알려졌다.

기존의 스탠다차타드는 시즌당 약 5000만파운드를 지불하는 것으로 알려졌다. 이번 계약은 최근 시작된 2026~2027시즌이 아니라 오는 2027~2028시즌 시작부터 효력이 발생한다.

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리버풀은 2025년 5월 31일로 종료된 회계연도에 7억300만파운드라는 역대 최대 매출을 기록했다. 구단 경영진은 막후에서 새로운 계약들을 지속적으로 체결하며 빠르게 성장하고 있다. 이번 유니폼 메인 스폰스 교체는 아밋 바티아가 이끌고 아마존 창업자 제프 베이조스와 페이스북 공동 창업자 에두아르도 세베린이 참여한 컨소시엄의 투자가 이루어진 이후에 나와 주목을 받는다. 새로운 컨소시엄의 투자로 현재 구단 가치는 약 55억파운드로 평가받고 있다.

리버풀의 현 유니폼을 착용한 '이적생' 바르콜라 캡처=리버풀 구단 SNS

튀르키예 항공 CEO 아흐멧 올무슈투르는 "리버풀 클럽은 뛰어난 유산과 진정한 글로벌 서포터 커뮤니티를 갖춘, 세계에서 가장 널리 알려지고 존경받는 축구 클럽 중 하나"라며 "튀르키예 항공이 리버풀의 메인 클럽 파트너가 되고, 스포츠 세계에서 가장 상징적인 유니폼 중 하나에 우리 이름이 들어가게 되어 매우 기쁘다. 이번 합의는 글로벌 스포츠에 대한 튀르키예 항공의 오랜 지원에 있어서도 중요한 새 장을 열어준다. 우리는 국경을 넘어 커뮤니티를 하나로 모으는 스포츠의 특별한 힘을 믿는다. 이 새로운 장을 시작하면서 리버풀 및 전 세계 서포터들과 함께 앞으로 나아가기를 기대한다"고 말했다.

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리버풀은 현재 익스피디아와 시즌당 최소 900만~최대 1200만파운드 규모로 유니폼 소매(슬리브) 스폰서십 계약이 돼 있다. 이 계약의 경신을 앞두고 있어 금액이 더 커질 것이라는 전망이 나오고 있다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com