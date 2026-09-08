[K리그1 현장리뷰]"이 세상에 영원한 1강은 없다" 서울 킬러 울산, 심상민 후반 결승골로 1-0 승리하며 2위 탈환…김기동호 연승 중단

사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

Advertisement

Advertisement

[울산=스포츠조선 윤진만 기자]울산이 '압도적 선두' 서울의 발목을 또 잡으며 2위를 탈환했다.

김현석 감독이 이끄는 울산은 8일 오후 7시30분 문수축구경기장에서 열린 서울과의 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드 홈 경기에서 후반 38분 심상민의 결승골에 힘입어 1대0 승리했다. 3경기 연속 무패(2승1무)를 질주한 울산은 13승 5무 10패 승점 44점으로 한 경기를 덜 치른 전북(승점 42)을 끌어내리고 2위를 탈환했다. 선두 서울(승점 59)과의 승점차는 18점에서 15점으로 좁혔다. 서울을 상대로 2연승을 질주하며 올 시즌 맞대결 전적에서 2승 1패로 우위를 점했다. 서울의 연승 행진은 '5'에서 멈췄다.

서울은 주중 경기임에도 베스트 라인업을 총투입했다. 전술적으론 약간의 변화를 가미했다. 문선민 시프트가 가동됐다. 윙어 문선민이 클리말라의 투톱 파트너로 나섰다. 정승원 손정범 바베츠, 안데르손이 미드필더진에 늘어섰다. 최준 야잔, 로스, 김진수가 그대로 포백을 맡았고, 구성윤이 골키퍼 장갑을 꼈다. 부상, 이적, 대표팀 차출 등으로 스쿼드 데스가 얇아진 서울의 벤치엔 신예 정하원이 앉았다. 김기동 감독은 "같은 연령대에서 볼 차는 센스는 TOP"이라고 기대감을 숨기지 않았다.

Advertisement

울산은 스리백으로 '회귀'했다. 김현석 감독은 팀 사정에 따른 "극약처방"이라고 했다. 서명관 정승현 김영권이 스리백을 맡고, 장시영 조현택이 양 윙백을 담당했다. 이규성 토마스가 중원 듀오를 꾸렸고, 이진현 이동경 에릭이 스리톱을 꾸렸다. 리그 득점 1위 야고가 지난 제주전 퇴장 징계로 엔트리에서 제외된 가운데, 김 감독은 미드필더 트로야크 혹은 수비수 정승현을 공격진에 배치하는 변칙 전략을 가동할 수 있다고 귀띔했다.

사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

울산이 먼저 포문을 열었다. 5분, 이규성이 상대 박스 우측에서 문전으로 찌른 패스를 에릭이 오른발 슈팅으로 연결했으나 골대를 벗어났다. 서울은 6대4로 점유율에서 앞섰으나, 울산 수비진의 빈틈을 찾는 데 어려움을 겪었다. 수비 위험 지역에서 상대의 전방 압박에서 공 소유권을 잃으며 위기를 자초했다.

Advertisement

24분, 서울도 기회를 잡았다. 클리말라가 페널티 아크 지역에서 반칙을 얻었다. 키커로 나선 김진수의 왼발 프리킥은 골대 위로 살짝 떴다. 뒤늦게 발동이 걸렸다. 31분, 골문 앞에서 패스를 받은 클리말라가 더 좋은 슈팅 위치에 놓인 정승원에게 패스를 내줬지만, 정승원이 때린 슛은 조현택 블록에 막혔다.

Advertisement

36분, 정승원의 프리킥을 박스 안에서 이규성이 헤더로 걷어낸다는 게 자기 골문 쪽으로 높이 날아갔다. 이를 조현우가 침착하게 골대 밖으로 쳐냈다. 수세에 몰린 울산이 2분 뒤 반격에 나섰다. 이진현이 자기 진영에서 김진수의 공을 빼앗아 빠르게 전방에 있는 에릭에게 패스를 전달했다. 에릭은 빠르게 문전 부근까지 침투한 후 왼쪽에 있는 이동경에게 패스를 찔렀다. 이동경은 골문 방향으로 공을 툭 쳐놓은 뒤 니어포스트 상단을 노리고 왼발 슛을 시도했다. 하지만 빠르게 뻗어나간 공은 구성윤이 길게 뻗은 손에 막혀 무위에 그쳤다.

Advertisement

39분, 경기장에 긴장감이 감돌았다. 장시영이 문선민 발목 부위를 가격하는 반칙으로 경고를 받았다. 최현재 주심은 퇴장 여부를 판독하기 위해 비디오판독 온필드 리뷰를 진행했다. 최 주심은 영상을 확인한 후 '경고 유지'를 선언했다. 장시영과 울산은 안도의 한숨을 내쉬었다. 후반 추가시간 1분 안데르손의 슛이 정승현의 몸에 맞고 골대 밖으로 벗어났고, 코너킥 상황에서 바베츠의 헤더가 윗그물을 흔들었다. 전반은 득점없이 0-0 동점으로 끝났다.

사진제공=한국프로축구연맹

울산이 하프타임에 먼저 교체를 빼들었다. 이진현을 빼고 이희균을 투입했다. 2분, 이동경이 골문 앞에서 에릭의 크로스를 논스톱 왼발슛으로 연결했으나 위력없이 구성윤 품에 안겼다. 후반 9분 서울이 손정범을 빼고 이승모를 투입하며 중원에 변화를 꾀했다. 김기동 감독은 경기 전 최근 강행군을 이어간 이승모 손정범 두 미드필더에 대한 체력적 우려를 나타냈다. 두 선수간 이른 교체는 어느정도 예견된 셈.

Advertisement

후반 21분, 잠잠하던 경기장이 다시 활기를 띠었다. 조현택이 자기 진영 왼쪽에서 상대 진영을 향해 스로인을 길게 던졌다. 로스와 자리싸움을 벌이던 토마스가 영리하게 돌아뛰면서 순식간에 공간이 열렸다. 토마스가 직접 박스 안까지 침투해 왼발로 때린 슛을 구성윤이 안전하게 막았다. 경기장 분위기는 과열됐다. 후반 23분, 정승현이 반칙 후 항의를 하는 과정에서 경고를 받았다. 후반 23분, 울산이 이규성을 빼고 보야니치를 투입했다.

후반 27분, 역습 상황에서 에릭이 때린 슛이 골대를 벗어났다. 서울도 교체를 준비했다. 공격수 문선민이 빠지고 풀백 박수일이 투입됐다. 박수일이 라이트백 위치로 향하고, 최준이 중원으로 이동해 스리미들을 구축했다. 중원 싸움에서 밀리지 않겠따는 김기동 감독의 복안으로 풀이된다. 울산은 에릭과 장시영을 빼고 강상우 심상민을 투입하며 양 날개를 갈아끼웠다.

사진제공=한국프로축구연맹

교체카드는 적중했다. 후반 38분, 이동경이 상대 박스 좌측에서 파포스트 앞으로 강하게 찔러준 크로스를 심상민이 달려들며 다이빙 헤더로 밀어넣었다. 심상민은 리그 선두를 상대로 울산 데뷔골을 터뜨리는 기염을 토했다. 이동경은 9골 9도움을 기록하며, 국내 선수 최초 두 시즌 연속 10-10까지 단 1골 1도움만을 남겨뒀다.

Advertisement

당황한 서울이 매섭게 몰아치기 시작했다. 후반 41분 바베츠의 중거리 슛을 조현우가 선방했다. 42분 안데르손의 왼발슛도 조현우를 뚫지 못했다. 44분 이동경의 슛이 골대 위로 벗어났다. 울산은 이동경을 빼고 트로야크를 투입하며 지키기에 돌입했다. 서울은 후반 추가시간 2분 클리말라를 벤치로 불러들이고 천성훈을 투입하며 마지막 승부수를 띄웠다. 하지만 후반 추가시간 6분 야잔의 슛을 조현우가 막아내며 경기는 울산의 1대0 승리로 끝났다.

울산=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com