'무고사 선제골→후안 이비자 결승골' 인천, 4경기 만에 웃었다...부천전 2-1 역전승, 단숨에 6위 도약[K리그1 현장리뷰]

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[인천=스포츠조선 이현석 기자]인천 유나이티드가 올 시즌 처음으루 부천FC를 잡았다.

인천은 8일 인천축구전용경기장에서 열린 부천과의 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드 경기에서 2대1 역전승을 거뒀다.

이번 승리로 인천(승점 37)은 6위로 올라섰다. 반면 부천(승점 31)은 4경기 연속 승리를 챙기지 못하며 10위에 머물렀다.

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순위를 끌어올리기 위해선 승리가 절실한 두 팀이었다. 인천은 최근 3경기 1무2패, 승리가 없었다. 안양과 전북, 서울까지 까다로운 상대들을 연거푸 만나며 고전했다. 6강 도전을 위해선 더 이상 물러설 수 없었다. 부천 또한 마찬가지였다. 포항전 3대0 승리로 기세를 올리는 듯 했지만, 다시 3경기를 내리 승리 없이 마쳤다. 서울, 안양전 패배도 문제였지만, 직전 대전전 0대5 대패는 충격파가 클 수밖에 없었다. 9위와 10위에 자리한 두 팀은 서로를 끌어내려야 다시금 순위 도약을 노릴 수 있었다.

윤정환 인천 감독은 4-4-2 포메이션으로 나섰다. 최전방에 무고사와 페리어, 중원은 이동률 서재민 이명주 레안드로가 구성했다. 수비진은 김명순 김연수 후안 이비사 이주용이 자리했다. 골문은 김동헌이 지켰다.

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이영민 부천 감독은 3-4-3 포메이션으로 맞섰다. 스리톱에 갈레고 구스타보 바사니, 중원은 안태현 성계건 카즈 김승빈이 자리했다. 스리백은 홍성욱, 패트릭, 정호진이 구축했다. 골키퍼 장갑은 김형근이 꼈다.

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부천이 먼저 기회를 노렸다. 전반 8분 박스 근처로 전달된 롱패스를 인천 수비에서 제대로 처리하지 못했다. 바사니가 올린 크로스, 이를 문전으로 뛰어든 김승빈이 마무리했으나, 슈팅은 김동헌의 선방에 막혔다. 전반 11분 프리킥 기회에서도 바사니가 내준 공을 구스타보가 강력한 중거리 슛으로 마무리했으나, 골대 옆으로 향했다.

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인천도 밀리지 않았다. 전반 18분 역습 상황에서 무고사가 우측으로 내준 패스, 이동률이 크로스로 연결했다. 문전에서 부천 수비가 걷어내며 득점으로 이어지지 못했다. 이후 다시 한번 이명주가 박스 안으로 공을 전달했으나, 무고사의 헤더가 골대를 벗어났다. 전반 27분에는 상대 수비를 뚫어낸 빠른 전개에서 무고사와 이동률, 페리어로 이어진 공격이 크로스까지 이어졌으나, 공은 김형근이 잡아냈다.

완벽한 역습으로 부천이 선제골을 터트렸다. 전반 33분 후방에서 김명순의 패스 미스를 놓치지 않은 갈레고가 이를 잡고 홀로 역습을 전개했다. 순식간에 박스 안까지 진입한 갈레고는 김동헌을 완벽하게 속이며 가까운 쪽 골문을 정확하게 찔렀다. 부천은 격차를 벌리기 위해 분전했다. 전반 38분 카즈의 패스로 전개된 공격, 좌측에서 공을 잡은 갈레고의 크로스를 구스타보가 헤더로 마무리했다. 공은 바운드되며 골대 위를 살짝 넘겼다.

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인천이 전반 막판 경기를 원점으로 돌렸다. 전반 43분 레안드로가 좌측 돌파 이후 올린 낮고 빠른 크로스, 박스 안에 자리했던 페리어가 다리 사이로 흘려줬다. 뒤에서 기다리던 무고사가 강력한 슈팅으로 연결했다. 공은 골대 상단을 강타하고 골문 안으로 향했다. 전반은 1-1로 마무리됐다.

후반에도 두 팀은 강하게 격돌했다. 부천은 후반 9분 프리킥 상황에서 바사니의 크로스에 이은 카즈의 슈팅이 골대 위로 높게 뜨고 말았다.

인천이 경기를 뒤집었다. 후반 25분 코너킥 상황에서 이민혁과 이명주의 연속된 헤더로 공이 후안 이비자 앞으로 향했다. 이비자는 발리슛을 시도했고, 골망을 흔들었다.

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부천은 추격에 나섰다. 후반 39분 좌측으로 전개된 공격, 박스 안에서 패스를 받은 김승빈은 논스톱 슈팅으로 골문 구석을 노렸다. 김동헌이 몸을 날려 선방해 인천이 위기를 넘겼다. 부천은 이어진 공격에서도 선방에 막혔다. 후반 40분 갈레고의 크로스에 이은 패트릭의 슈팅을 김동헌이 놓치지 않고 발로 차단했다.

결국 경기는 인천의 2대1 승리로 마무리됐다.

인천=이현석기자 digh1229@sportschosun.com