"선수들 기죽지 않았으면" 패배에도 다독인 이영민 감독..."모든 걸 쏟아부은 경기였다"[현장기자회견]

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[인천=스포츠조선 이현석 기자]"선수들이 모든 걸 다 쏟아부은 경기였다."

부천은 8일 인천축구전용경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드에서 1대2로 역전패했다. 부천(승점 31)은 4경기 연속 승리를 챙기지 못해 10위에 머물렀다.

전반 초반부터 몇 차례 위협적인 공격을 주고받은 두 팀, 먼저 틈을 만든 쪽은 부천이었다. 강한 압박에 이은 역습으로 선제골을 터트렸다. 전반 33분 수비 진영에서 김명순의 패스 미스를 놓치지 않은 갈레고가 공을 탈취해 홀로 역습을 전개했다. 단숨에 페널티박스 안까지 진입했다. 갈레고는 수문장 김동헌을 완벽하게 속이며 골문 구석을 찔렀다. 선제 실점 허용 후 끌려가던 인천은 전반 막판 경기를 원점으로 돌렸다. 외국인 선수들의 합작품이 나왔다. 전반 43분 레안드로가 박스 좌측에서 올린 낮고 빠른 크로스를 박스 안에 있던 페리어가 다리 사이로 흘렸다. 뒤에서 기다리던 무고사의 강력한 슈팅, 공은 크로스바 상단을 강타하고 골문 안으로 향했다.

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승부의 추가 기울지 않은 채 맞이한 후반, 인천이 경기를 뒤집었다. 후반 25분 코너킥 상황에서 이민혁과 이명주의 연속된 헤더, 공은 후안 이비자 앞으로 향했다. 후안 이비자는 발리슛으로 골망을 흔들었다. 부천은 올 시즌 첫 인천전 패배를 기록했다.

이영민 부천 감독은 경기 후 기자회견에 참석해 "경기 결과에선 우리가 아쉽게 패했다. 선수들이 모든 걸 다 쏟아부은 경기였다. 팀이 안 좋은 분위기, 승리를 못한 상태였다. 짧은 시간이었지만, 우리가 끌어낼 것을 다 끌어내고 열심히 뛰었다"고 소감을 밝혔다. 이 감독은 "올 시즌 잔류한다면 더 좋은 팀이 될 수 있다고 생각한다. 선수들이 패배에 기죽지 않았으면 한다. 이렇게 해준다면 올 시즌을 더 좋게 마무리할 수 있을 것"이라고 했다.

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이 감독은 경기 전 수비를 강조했지만, 이날 2경기를 실점했다. 그는 "최근에 세트피스에서 실점하는 부분이 계속 나온다. 세컨볼 실점 등 계속해서 보완해야 할 부분이다"고 했다.

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구스타보와 바사니의 침묵에 대해서는 "좋은 찬스에서 구스타보가 넣어줬다면 2-0도 가능했을 것이다. 자신감이나 컨디션도 올라와야 한다. 바사니는 오늘 득점은 못했지만, 해야 할 역할은 잘 수행했다. 충분히 시간을 갖고 케어한다면 잘할 것이다. 구스타보도 몇 경기 못 뛰었기에 적응하면 자신의 실력을 발휘하지 않을까 싶다"고 했다.

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다음 경기는 제주전이다. 부천으로서는 놓칠 수 없는 더비 매치이기에 분위기 반전이 절실하다. 이 감독은 "제주와의 경기는 우리 팬들이 많이 기다리는 경기다. 두 번 다 졌기에 팬들에게 송구하다. 홈에서 하는 경기, 짧은 시간 잘 준비해서 이기는 경기 만들 수 있도록 하겠다"고 했다.

인천=이현석기자 digh1229@sportschosun.com