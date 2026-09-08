4경기 만에 승리에도 '쓴소리', 윤정환 감독 "몇몇 선수 집중 못하는 모습, 정신 차려야 한다"[현장기자회견]

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[인천=스포츠조선 이현석 기자]윤정환 인천 감독은 승리에도 불구하고 컨디션 관리와 집중력을 강조했다.

인천은 8일 인천축구전용경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드에서 2대1로 역전승했다. 인천(승점 37)은 이번 승리로 단숨에 6위로 올라섰다.

전반 초반부터 몇 차례 위협적인 공격을 주고받은 두 팀, 먼저 틈을 만든 쪽은 부천이었다. 강한 압박에 이은 역습으로 선제골을 터트렸다. 전반 33분 수비 진영에서 김명순의 패스 미스를 놓치지 않은 갈레고가 공을 탈취해 홀로 역습을 전개했다. 단숨에 페널티박스 안까지 진입했다. 갈레고는 수문장 김동헌을 완벽하게 속이며 골문 구석을 찔렀다. 선제 실점 허용 후 끌려가던 인천은 전반 막판 경기를 원점으로 돌렸다. 외국인 선수들의 합작품이 나왔다. 전반 43분 레안드로가 박스 좌측에서 올린 낮고 빠른 크로스를 박스 안에 있던 페리어가 다리 사이로 흘렸다. 뒤에서 기다리던 무고사의 강력한 슈팅, 공은 크로스바 상단을 강타하고 골문 안으로 향했다.

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승부의 추가 기울지 않은 채 맞이한 후반, 인천이 경기를 뒤집었다. 후반 25분 코너킥 상황에서 이민혁과 이명주의 연속된 헤더, 공은 후안 이비자 앞으로 향했다. 후안 이비자는 발리슛으로 골망을 흔들었다. 인천이 올 시즌 첫 부천전 승리를 챙겼다.

경기 후 기자회견에 참석한 윤정환 인천 감독은 "오늘 경기는 결과가 나와야 하는 경기였다. 다행스럽게도 결과가 나왔다. 최근 몇몇 선수들이 집중을 못하는 모습이 종종 나온다. 어려운 경기였다. 패스 미스로 끌려가는 경기였다. 해보려는 의지가 보였고, 역전까지 성공하지 않았나 싶다. 선수들이 열심히 해준 결과라고 본다. 순위가 빡빡하다. 눈앞의 경기들을 보고 가야 한다. 바로 경기가 있기에 잘 쉬고 준비하겠다"고 했다.

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인천은 이날 김명순의 치명적인 실수로 선제 실점을 허용했다. 윤 감독은 "시간이 많이 있었으니까, 침착하게 하면 된다고 했다. 부천이 노린 부분에 우리가 말려들었다. 다른 선수들이 실수에 격려해주는 모습이 좋았다"고 했다.

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수비의 핵심과 더불어 득점까지 터트린 후안 이비자의 활약은 인천을 승리로 이끌었다. 윤 감독은 "시즌 초반에 불안정한 모습은 있었지만, 가면 갈수록 안정적이다. 우리 축구의 중심이면서 득점까지 해주는 것은 큰 도움이 된다. 어려운 슈팅을 침착하게 잘 마무리했다"고 했다. 시즌 첫 경기를 소화한 김연수도 안정적인 활약을 펼쳤다. 윤 감독은 "잘했다. 기대 이상으로 책임감 있는 모습이었다. 몸을 사리지 않았다. 빌드업에서 심플하게 잘 처리해줬다. 박경섭, 김건희가 없는 상황에서 좋은 자원을 본 것 같다"고 칭찬했다.

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인천의 다음 경기 상대는 울산이다. 이번 경기에서 챙긴 승리를 바탕으로 상승세를 타는 것이 중요하다. 윤 감독은 "몇몇 어린 선수들 중에 컨디션이 안 좋은 선수들이 있다. 정신을 차려야 한다. 매일 경기를 뛰고 있는 선수들이다. 그 선수들이 흔들리면 우리가 흔들린다. 이기면서 분위기는 좋아졌지만, 이어가는 것이 필요하다. 그렇기에 울산전이 중요할 것으로 보인다"고 했다.

인천=이현석기자 digh1229@sportschosun.com