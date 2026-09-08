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[현장인터뷰]"욕심부리지 말라고 했더니…" 무득점에 한숨 내쉰 김기동 감독, 울산 경기장 잔디 상태에도 아쉬움 표출

윤진만 기자

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[현장인터뷰]"욕심부리지 말라고 했더니…" 무득점에 한숨 내쉰 김기동 감독, 울산 경기장 잔디 상태에도 아쉬움 표출

[울산=스포츠조선 윤진만 기자]울산 원정에서 연승 행진이 멈춘 FC서울의 김기동 감독이 무득점에 대한 아쉬움을 숨기지 않았다.

서울은 8일 문수축구경기장에서 열린 울산과의 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드 원정경기에서 후반 38분 심상민에게 결승골을 헌납하며 0대1로 패했다. 5연승 및 7경기 연속 무패를 질주하던 서울은 20라운드 울산전(1대3 패) 이후 처음으로 패했다. 18승 5무 5패 승점 59점으로 2위로 올라선 울산(승점 44)에 승점 15점차 추격을 허용했다.

김기동 감독은 경기 후 기자회견에서 "득점을 못하면 지는 것"이라며 "빨리 정리를 해서 전북전을 잘 준비하겠다"라고 소감을 말했다.

김 감독은 문수축구경기장의 잔디 상태에 대한 우려를 나타냈다. "잔디 상태가 상당히 안 좋았다. 뒤에서 공을 돌리면서 가운데에 볼을 투입하기가 부담스러웠다. 그 공간을 한번씩 찾아서 찬스를 만들었다"라고 아쉬움을 표했다. 이 경기장에선 10월 2일 대한민국 축구대표팀과 베네수엘아의 A매치 친선경기도 예정됐다. 김 감독은 "이런 잔디에선 빌드업이 안 된다. 오늘은 물도 제대로 안 뿌렸더라. 그래서 공의 속도가 느렸고, 땅이 많이 파여 선수 부상 위험도 있었다. 그때까진 (잔디에 대한)조치가 마련되기는 쉽지 않겠다는 생각이 들었다"라고 했다.

[현장인터뷰]"욕심부리지 말라고 했더니…" 무득점에 한숨 내쉰 김기동 감독, 울산 경기장 잔디 상태에도 아쉬움 표출

서울은 이날 득점에 애를 먹었다. 10개의 슛, 7개의 유효슛으로 골망을 흔들지 못했다. 김 감독은 "경기 전 플레이 중 욕심부리지 말고 동료에게 찬스를 만들어주라고 얘기했는데, 그게 독이 된 것 같다. 클리말라가 머뭇머뭇하다가 타이밍을 잡는 데 어려움을 겪었다. 생각이 많았던 게 아닌가 싶다"라고 했다.

서울은 울산 원정에서 연승행진이 5경기에서 끊겼다. 김 감독은 "오늘까지 5패를 했다. 그동안 고비들이 있었다. 그 고비를 어떻게 딛고 일어나느냐가 중요하다고 생각한다. 연패를 하지 않고 다시 일어날 수 있도록 해야 할 것 같다"라고 했다.

서울은 쉴틈없이 12일 전북 원정에서 K리그1 29라운드를 치른다. 김 감독은 "오늘 경기 전 이틀을 쉬어서 걱정을 했다. 우리는 이틀 쉬고 경기를 할 때 어려움을 겪었다. 사흘을 쉬면 좀 더 좋았다. 우린 전북보다 하루를 더 쉰다"라며 팀 분위기를 빠르게 추슬르겠다고 강조했다. 전북은 9일 강원 원정길에 오른다.


울산=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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