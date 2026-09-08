[현장인터뷰]"욕심부리지 말라고 했더니…" 무득점에 한숨 내쉰 김기동 감독, 울산 경기장 잔디 상태에도 아쉬움 표출

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[울산=스포츠조선 윤진만 기자]울산 원정에서 연승 행진이 멈춘 FC서울의 김기동 감독이 무득점에 대한 아쉬움을 숨기지 않았다.

서울은 8일 문수축구경기장에서 열린 울산과의 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드 원정경기에서 후반 38분 심상민에게 결승골을 헌납하며 0대1로 패했다. 5연승 및 7경기 연속 무패를 질주하던 서울은 20라운드 울산전(1대3 패) 이후 처음으로 패했다. 18승 5무 5패 승점 59점으로 2위로 올라선 울산(승점 44)에 승점 15점차 추격을 허용했다.

김기동 감독은 경기 후 기자회견에서 "득점을 못하면 지는 것"이라며 "빨리 정리를 해서 전북전을 잘 준비하겠다"라고 소감을 말했다.

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김 감독은 문수축구경기장의 잔디 상태에 대한 우려를 나타냈다. "잔디 상태가 상당히 안 좋았다. 뒤에서 공을 돌리면서 가운데에 볼을 투입하기가 부담스러웠다. 그 공간을 한번씩 찾아서 찬스를 만들었다"라고 아쉬움을 표했다. 이 경기장에선 10월 2일 대한민국 축구대표팀과 베네수엘아의 A매치 친선경기도 예정됐다. 김 감독은 "이런 잔디에선 빌드업이 안 된다. 오늘은 물도 제대로 안 뿌렸더라. 그래서 공의 속도가 느렸고, 땅이 많이 파여 선수 부상 위험도 있었다. 그때까진 (잔디에 대한)조치가 마련되기는 쉽지 않겠다는 생각이 들었다"라고 했다.

서울은 이날 득점에 애를 먹었다. 10개의 슛, 7개의 유효슛으로 골망을 흔들지 못했다. 김 감독은 "경기 전 플레이 중 욕심부리지 말고 동료에게 찬스를 만들어주라고 얘기했는데, 그게 독이 된 것 같다. 클리말라가 머뭇머뭇하다가 타이밍을 잡는 데 어려움을 겪었다. 생각이 많았던 게 아닌가 싶다"라고 했다.

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서울은 울산 원정에서 연승행진이 5경기에서 끊겼다. 김 감독은 "오늘까지 5패를 했다. 그동안 고비들이 있었다. 그 고비를 어떻게 딛고 일어나느냐가 중요하다고 생각한다. 연패를 하지 않고 다시 일어날 수 있도록 해야 할 것 같다"라고 했다.

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서울은 쉴틈없이 12일 전북 원정에서 K리그1 29라운드를 치른다. 김 감독은 "오늘 경기 전 이틀을 쉬어서 걱정을 했다. 우리는 이틀 쉬고 경기를 할 때 어려움을 겪었다. 사흘을 쉬면 좀 더 좋았다. 우린 전북보다 하루를 더 쉰다"라며 팀 분위기를 빠르게 추슬르겠다고 강조했다. 전북은 9일 강원 원정길에 오른다.

울산=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com