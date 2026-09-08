아차차! 상탈 세리머니 후 상대가 친정팀인걸 깨달았을 때…심상민 "10년만의 득점이라" 멋쩍은 미소[현장인터뷰]

심상민은 서울에서 프로 데뷔했다.

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[울산=스포츠조선 윤진만 기자]"내 세리머니가 불편했다면 사과드리고 싶다."

8일 문수축구경기장에서 열린 서울과의 K리그1 28라운드에서 결승골을 넣은 울산 베테랑 윙백 심상민이 대뜸 상대팀에 사과를 했다. 이날 후반 교체투입해 38분 이동경의 크로스를 헤더로 받아넣은 심상민은 울산 홈팬 앞에서 유니폼 상의를 벗어던지는 광란의 세리머니를 펼쳤다. 경고를 감수한 퍼포먼스였다. 울산은 심상민의 골을 끝까지 지켜내며 1대0 승리했다.

심상민은 골 세리머니에 대해 "경기가 끝나고 동료들이 '친정팀 상대로 세리머니를 한다'라고 말하더라. 그때 아차 싶었다. 내가 골을 넣어본 선수가 아니다. 몸이 반응했다. 아무 생각이 없었다"라고 멋쩍은 미소를 지어보였다. 심상민은 2014년 서울에서 프로데뷔해 2018년까지 몸담았다. 이후 포항을 거쳐 2024년 울산에 둥지를 틀었다.

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심상민은 지난 2016년 9월 서울이랜드 소속으로 안산전에서 득점한 후 10년, 정확히 3643일만에 득점포를 재가동했다. 울산 소속으로 득점한 건 이날이 처음이다. 심상민은 "평소 어시스트 상황에 대해 생각했지, 골을 넣겠다는 생각을 별로 한 적이 없다"며 웃었다. 득점 장면에 대해선 "이동경 왼발은 누구보다 뜨겁다. 도움이 반이었던 것 같다"라며 "전반에 잘 뛰어준 선수들이 잘해줘서 후반전에 항상 자신있게 플레이를 할 수 있었다"라며 득점의 공을 이동경을 비롯한 동료들에게 돌렸다.

김현석 울산 감독은 "사실 심상민이 햄스트링 쪽에 문제가 있었다. 오늘 뛰기가 쉽지 않았지만, 본인이 잘 이겨내주고 골까지 넣어줘서 고맙게 생각한다"라고 했다.

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심상민은 마지막 득점이 기억나느냐는 질문에 고개를 끄덕였다. 심상민은 "그때 이랜드에서 주민규와 원투 패스를 주고 받으면서 여유있게 골을 넣었던 기억이 있다. 그때도 재밌었다"라고 했다.

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선두 서울을 두 번 연속 잡아낸 울산의 김 감독은 비결을 '원팀'에서 찾았다. 이날 울산 선수들은 끝없는 압박과 육탄 방어로 무실점 승리를 따냈다. 김현석 감독은 "원팀이 우리의 원천"이라며 "누가 경기장에 나가도 팀을 위해 헌신하는 모습을 보인다"라고 했다. 김영권 조현우 등이 중심을 잡는다. 이어 "베테랑은 베테랑의 몫이 있고, 젊은 선수들은 젊은 선수들의 몫이 있다. 조합이 이뤄져야 원팀이 되고, 하나가 된다. 베테랑들은 팀에 어려움이 있다면 솔선수범한다"라고 엄지를 들었다.

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심상민도 "나이를 먹을수록 지도자 입장에서 팀을 한번씩 보게 된다. 우리 팀엔 단단한 고참이 많이 있다고 생각한다. 울산은 그런 게 크게 작용하는 것 같다"라고 했다.

3경기 연속 무패(2승 1무)를 질주한 울산은 13승 5무 10패 승점 44점으로 선두 서울(승점 59)을 15점차로 추격했다. 10경기를 남겨두고 따라붙기 쉽지 않은 점수차이지만, 포기할 단계는 아니다. 심상민은 "선수들도 점수 차이가 난다는 걸 인지하고 있다"며 "꼭 우승이 목표는 아니라고 생각한다. 그것만 바라보면 힘들다. 우리에겐 ACL 목표가 있다. 인간은 차츰 나아지면 된다고 생각한다"라고 말했다.

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김 감독은 이날 경기 후에 울려퍼진 울산팬의 '잘가세요' 승리 세레나데에 대해 "서울이 우리에게 2패를 하리라고 누가 생각했겠나. '잘가세요' 노래를 들을 때면 속으로 뭉클하기도 하고, 선수들에게 감사한 마음도 든다. 매경기마다 들었으면 좋겠다"라며 웃었다.