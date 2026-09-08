"구걸하지 않겠다!" 라민 야말 소신 발언…"발롱도르 내게도 기호 있다고 생각→하지만 두고 봐야 한다"

Barcelona's forward Lamine Yamal holds a press conference after a training session at the Joan Gamper training ground in Sant Joan Despi, near Barcelona, on September 8, 2026 on the eve of the UEFA Champions League first round day 1 football match against Feyenoord. (Photo by Josep LAGO / AFP)

(260907) -- VALENCIA, Sept. 7, 2026 (Xinhua) -- Barcelona's Lamine Yamal competes during the Spanish La Liga football match between Valencia CF and FC Barcelona in Valencia, Spain, Sept. 6, 2026. (Str/Xinhua)

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[스포츠조선 김가을 기자]라민 야말(FC바르셀로나)이 발롱도르에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

한지 플릭 감독이 이끄는 FC바르셀로나는 10일 스페인 바르셀로나의 스포티파이 캄노우에서 페예노르트(네덜란드)와 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 첫 경기를 치른다.

야말은 이번 경기에서도 당연히 '키 플레이어'다. 그는 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막 4경기에서 4골을 몰아 넣는 화력을 자랑하고 있다.

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(260907) -- VALENCIA, Sept. 7, 2026 (Xinhua) -- Barcelona's Lamine Yamal (L) and Fermin Lopez (C) celebrate a goal during the Spanish La Liga football match between Valencia CF and FC Barcelona in Valencia, Spain, Sept. 6, 2026. (Str/Xinhua)

스페인 언론 '마르카'는 '야말은 현재 최고의 컨디션을 유지하고 있으며, 목표는 UCL 우승이라고 밝혔다. 또한, 발롱도르 수상 가능성은 있지만 자신을 위해 홍보할 생각은 없다고 덧붙였다'고 보도했다.

이 매체에 따르면 야말은 "UCL 우승이 최우선 목표다. 다른 동기는 없다. 우리 모두 의욕이 넘친다. UCL은 가장 특별한 대회다. 올 시즌 새로 합류한 선수들과 함께라면 더욱 가능성이 높다. FC바르셀로나의 주장이 된 것은 영광인데, 그 기대에 부응하고 싶다. 팀을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

(260907) -- VALENCIA, Sept. 7, 2026 (Xinhua) -- Barcelona's Lamine Yamal celebrates a goal during the Spanish La Liga football match between Valencia CF and FC Barcelona in Valencia, Spain, Sept. 6, 2026. (Str/Xinhua)

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야말은 발롱도르에 대한 솔직한 생각도 밝혔다. 그는 "발롱도르는 나에게 달린 것이 아니다. FC바르셀로나와 스페인 국가대표팀에서 보여준 활약은 정말 훌륭했다. 내게도 기회가 있다고 생각한다. 올해는 정말 멋진 한 해였다. 하지만 두고봐야 한다"고 했다. 올해로 70회째를 맞는 발롱도르 시상식은 10월 26일 영국 런던에서 열릴 예정이다. 라말은 2025~2026시즌 FC바르셀로나 소속으로 스페인 프리메라리가 우승컵을 거머쥐었다. 또한, 스페인 유니폼을 입고 2026년 북중미월드컵 정상에 올랐다.

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야말은 킬리안 음바페(레알 마드리드)와의 발롱도르 경쟁 가능성에 대해선 "굳이 캠페인을 벌일 필요는 없다고 생각한다. 각자 생각하는 대로 하면 되는 것이다. 나는 내가 해낸 것에 자부심을 느끼고, 더 바랄 것이 없다. 발롱도르를 위해 아무 것도 구걸하지 않을 것이다. 나는 신경 쓰지 않는다. 나는 내가 보낸 한 해에 아주 만족한다. 음바페, 우스만 뎀벨레(파리생제르맹) 등과 붙었을 때는 내가 이겼다"고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com