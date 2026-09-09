AG 4연패를 위한 히든 키플레이어, '4경기 4골' 물오른 공격수 김명준

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[스포츠조선 박찬준 기자]아시안게임 4연패의 숨은 키플레이어는 김명준(20·헹크)이다.

2026년 아이치-나고야아시안게임에 나서는 이민성호는 대회 4연속 금메달에 도전하고 있다. 아시안게임의 성패는 밀집수비 타파에 달려 있다고 해도 과언이 아니다. A대표팀급 전력을 구축한 한국을 상대로 아시안게임 무대에서 맞불을 놓을 수 있는 팀은 없다. 아시안게임에서 라이벌로 꼽히는 일본이나 우즈베키스탄조차 수비적으로 대한민국을 상대한다. 결국 이 극단적인 수비를 어떻게 뚫어내느냐가 핵심이다.

다행히 이민성호의 가장 큰 장점은 2선이다. 절정의 폼을 자랑하는 '와일드카드' 양현준(셀틱)-엄지성(스완지시티) 듀오를 비롯해 배준호(스토크시티), 양민혁(베스테를로), 박승수(뉴캐슬), 이현주(아로카)까지 전원이 유럽파로 구성됐다. 박승수를 제외하면, 전원이 A대표팀 경력을 갖고 있다. 기술, 스피드, 결정력 등을 모두 겸비해, 누가 나가도 제 몫을 할 수 있는 선수들이다. 이민성 감독 역시 2선을 극대화하는데 초점을 맞추고 있다.

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하지만 아무리 2선이 좋아도 최전방이 뒷받침되지 않으면 아무 소용이 없다. 밀집수비에서는 최전방 공격수의 역할이 더욱 중요하다. 상대 수비를 어떻게 상대하느냐에 따라 2선에 기회가 생긴다. 이 감독은 엔트리를 구성하며, 여러차례 스트라이커진에 대한 고민을 토로했다. 와일드카드도 염두에 뒀지만, 마땅한 카드가 없었다. 이 감독은 군문제를 이미 해결한 이영준(그라스호퍼)을 점찍고 합류에 많은 공을 들였다. 이영준은 높이와 키핑에서 장점을 보이는 선수다.

하지만 그런 이영준의 합류 시기가 불투명해졌다. 당초 15일 예정된 카타르와의 조별리그 1차전 전날 합류 예정이었지만, 소속팀과 조율이 원만하지 않은 상황이다. 아직 단 한번도 손발을 맞춰보지 못한만큼, 이 감독 입장에서는 발을 동동 거릴 수 밖에 없다.

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그래서 김명준의 어깨가 무거워졌다. 김명준은 이번 대회 이영준과 함께 최전방을 책임질 또 한명의 스트라이커다. U-17 대표팀에서 발군의 활약을 펼쳤던 김명준은 한때 가디언지 선정 세계 최고의 유망주 60인에 선정되기도 했다. 이같은 재능을 바탕으로 2025년 1월 벨기에 헹크로 이적하며 유럽 무대를 밟았다. 그러나 김명준은 초반 적응에 실패하며 이렇다할 모습을 보이지 못했다. 2군 무대에서 뛴 김명준은 1년 반 동안 1골-2도움에 그쳤다. 하정우(수원FC), 조상혁(포항) 등 대신 김명준이 포함된 것에 의아한 반응이 나왔던 이유다.

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하지만 김명준은 최근 뜨거운 발끝을 자랑하고 있다. 올 시즌 벨기에 챌린저 프로 리그(2부)에서 용헹크(헹크 2군) 소속으로 4경기 4골-1도움을 기록 중이다. 1군 콜업 이야기가 나올 정도로 좋은 모습을 보여주고 있다. 불안했던 이민성호 최전방의 희망으로 떠올랐다. 특히 김명준의 장점이 연계와 침투인만큼, 2선 활용 측면에서는 더 좋은 카드가 될 수도 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com