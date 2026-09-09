이강인 초대형 악재 터졌다! '결별 유력' 아스널 아직도 포기 안 해…겨울 이적시장서 "알바레스 영입 재도전"

사진=SNS 캡처.

FILE PHOTO: Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Villarreal - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - August 23, 2026 Atletico Madrid's Julian Alvarez in action REUTERS/Thomas Peter/File Photo

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]훌리안 알바레스의 이적설은 이적시장이 마감된 뒤에도 끝나지 않았다. 이제 그가 1월 이적시장에서 팀을 떠날 것이란 전망이 나오고 있다.

스페인 피차헤스는 8일(한국시각) '알바레스의 미래는 여전한 관심사이며, 1월 이적시장은 그가 아틀레티코 마드리드를 떠날 새로운 기회를 가져올 전망이다'고 보도했다.

알바레스는 1월 이적시장을 앞두고, 다시 아스널의 영입 계획에 포함됐다고 한다. 아스널은 올여름 알바레스 영입에 실패한 이후 약 1억2000만유로(약 1870억원)에 달하는 제안을 제출하는 방안을 검토하고 있다. 알바레스는 FC 바르셀로나로의 이적을 바랐지만, 실패했다. 바르셀로나는 가브리엘 제주스를 영입하면서 단기적으로 알바레스가 필요하지 않다.

Advertisement

AFP연합뉴스

아스널은 알바레스 영입이 간절하다. 최전방 공격수에 대한 아쉬움이 큰 상황이기 때문이다. 아스널은 알바레스 영입을 계속해서 추진할 것으로 전해졌다. 겨울 이적시장에서 기회를 잡겠다는 의지다. 아스널은 1억2000만유로라는 거액의 제안으로 아틀레티코 수뇌부의 마음을 바꿔 놓으려고 한다. 물론 아틀레티코가 알바레스에게 설정한 기준선은 높다. 아틀레티코는 지난 6월 레알 마드리드가 제시한 1억5000만유로(약 2340억원)의 제안을 거절한 것으로 알려졌다. 이러한 강경한 구단의 태도 때문에 알바레스는 이적을 포기해야 했다.

EPA연합뉴스

아스널이 그나마 적은 금액으로도 영입할 가능성이 있는 이유는 경쟁 관계에 있다. 아틀레티코는 라리가 우승 경쟁팀인 레알과 바르셀로나로 선수가 유출되는 것을 원하지 않는다. 동떨어진 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 소속팀에게는 낮은 가격에도 매각할 의사가 있을 수 있다. 결국 아스널이 알바레스와 개인 합의에 이를 수 있는지가 관건이다. 알바레스의 바르셀로나에 대한 고집이 계속된다면 아스널은 이적 협상 자체가 불가능하다.

Advertisement

알바레스의 이탈은 한국 대표팀 공격수 이강인에게는 악재일 수 있다. 이강인은 이번 시즌 아틀레티코에서 새출발을 알렸다. 알바레스라는 월드클래스 공격수와 합을 맞출 기회였다. 그러나 알바레스의 마음은 이미 팀 밖에 있다. 두 선수가 제대로 합을 맞추기도 전에 이별의 시간은 다가오고 있다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com