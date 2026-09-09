"대실망+끔찍하다" 영입 실패, 기대했는데 실망 커 '비난 봇물'…삐걱거리는 AT 마드리드, 대체자도 없어 비상

사진=엘데스마르케

epa13166233 Spanish defender Alejandro Grimaldo (L) next to Atletico Madrid's presidente Enrique Cerezo (R) during his presentation as new player of Atletico Madrid at Metropolitano stadium in Madrid, Spain on 13 August 2026. Grimaldo has signed for 20 euro millions from Bayer Leverkusen. EPA/Kiko Huesca

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[스포츠조선 강우진 기자]아틀레티코 마드리드에 합류한 신입생이 시즌 초반부터 비난을 한 몸에 받고 있다. 주인공은 수비수 알레한드로 그리말도다.

스페인 엘데스마르케는 8일(한국시각) '그리말도는 불과 4경기밖에 치르지 않았지만, 벌써 팬들의 비판 대상이 됐다'고 보도했다.

아틀레티코 마드리드는 2026~2027시즌 시작부터 삐걱거리고 있다. 라리가 4라운드에서 아틀레틱 클루브에게 0-3으로 완패한 것이 원인이 됐다. 아틀레티코 팬들의 분노는 폭발했고, 이제 선수단 구성과 전력 보강 계획에 허점이 드러나고 있다는 지적이 나오고 있다. 아틀레티코는 리그 개막 후 2승 1무 1패를 기록하고 있으며, 그리말도의 허술한 수비력이 도마 위에 올랐다.

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매체는 '그리말도의 아틀레티코 입성은 지금까지 특별히 긍정적이지 않았다'며 '공을 다루는 기술과 공격적인 능력에는 의심의 여지가 없어 보이지만, 수비적인 문제는 매우 명확했다'고 평가했다.

Soccer Football - LaLiga - Sevilla v Atletico Madrid - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - August 29, 2026 Atletico Madrid's Alejandro Grimaldo in action REUTERS/Marcelo Del Pozo

문제는 아틀레티코 1군 선수단에서 그를 대체할 선수가 없다는 것이다. 아틀레티코는 이적시장 막판 니콜라스 탈리아피코(올랭피크 리옹) 영입을 시도했지만, 거래는 성사되지 않았다. 결국 그리말도는 아틀레티코의 유일한 왼쪽 측면 수비수로 남게 됐다. 붙박이 주전이 확실한 그리말도가 불안한 모습을 보인다면 대안이 없는 게 문제다. 또한 60경기를 넘게 소화해야 하는 일정에서 그리말도의 체력이 버틸 수 있을지도 의문이다.

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그리말도에게 큰 기대를 걸었던 팬들은 그만큼 실망감이 큰 상태다. 이는 아틀레티코 팬 상당수가 사회관계망서비스(SNS)를 통해 그리말도에 대한 비판을 쏟아내는 결과로 이어졌다. 일부 팬들은 시메오네가 탈리아피코 영입을 요청했던 이유를 이해할 수 있다고 주장했다. 다른 팬들은 그리말도의 영입을 "대실망", "끔찍하다"고 표현하기까지 했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com